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Karpuz vitamin ve mineral deposu

Yaz aylarının baş tacı olan karpuz, ağızları tatlandırıyor. Harareti alan bu mucize meyve içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı da koruyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Karpuz vitamin ve mineral deposu

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Yaz aylarının baş tacı olan karpuz, ağızları tatlandırıyor. Harareti alan bu mucize meyve içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı da koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği karpuzun faydalarını açıklıyor. "Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını engellemektedir. Aynı zamanda karpuz içerdiği likopen ile prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltır. Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür" diyor.

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