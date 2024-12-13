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Karabiber çayı öksürüğün ilacı! Uzman isim uyardı: İnatçı öksürüğü anında kesiyor

Öksürük, hayatı kabusa çeviriyor. Prof. Dr. Osman Erk, öksürük şurubu yerine doğal beslenmeyi öneriyor: Karabiber çayı, kekik bal çayı ile ıhlamur şikayetleri azaltır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Karabiber çayı öksürüğün ilacı! Uzman isim uyardı: İnatçı öksürüğü anında kesiyor

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    Viral enfeksiyonlar çoğunlukla öksürükle birlikte seyrediyor. Zaman zaman hayatı kabusa çeviriyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, öksürükle ilgili hayati açıklamaları yapıyor: 3 haftadan daha kısa süren öksürükler akut öksürük olarak değerlendirilir. 200 kadar viral etken ve çeşitli bakteriler tarafından ortaya çıkarılan üst solunum yolu infeksiyonları akut öksürüğün en sık nedenidir. Mevsimsel grip ve akut bronşit yine akut öksürüğün en sık nedenlerindendir. Daha çok çocukluk hastalığı olarak bilinen boğmaca inatçı öksürüğü olan kişilerin %20 kadarında etkendir. Bakteriyel bir akut bronşit nedeni olan boğmacada boğulur tarzda öksürük söz konusudur ve makrolid grubu antibiyotik kullanmak gerekir. Boğmacaya karşı aşılanmamış veya boğmaca geçirmemiş erişkinlerin inatçı öksürüğünde bu hastalık akla gelmelidir. Üst ve alt solunum viral hastalıklara bağlı öksürük 6-8 hafta kadar sürebilir.

    SİGARA BÜYÜK ETKEN
    Astım, reflü, kronik sinüzit ve bronşiektazi gibi hastalıklar da kronik öksürük sıktır. İki aydan uzun süren öksürük gizli astım hastalığının belirtisi olabilir. Gizli astımda soğuk hava, duman, sigara ve alerjenler öksürüğü tetikler. Uzun süre sigara içenlerin %75 kadarında kronik öksürük vardır. Yıllarca sigara içiminden sonra sigaranın bırakılması öksürük ve balgam çıkarmayı dramatik olarak azaltır. Öksürük ve balgam çıkarmada ortaya çıkan bir değişiklik gizli kanser açısından alarm bulgusudur ve tetkik gerektirir.

    ASTIMI İŞARET EDER
    Nedeni araştırılmadan öksürüğün kesilmesi altta yatan astım gibi bir tanıyı perdeleyebilir. Özellikle çocuklarda öksürükte ilaç kullanılmaması gerekir. Öksürük şuruplarının içerisinde çok değişik birçok etken madde bulunmaktadır. Ağrı kesici, ateş düşürücü, antihistaminik ve adrenalin türevleri bunlardan bazılarıdır. Bunların öksürük için etkinliği kanıtlanmadığı gibi uykusuzluk, çarpıntı, terleme, huzursuzluk gibi yan etkilere neden olabilir, karaciğer hasarına yol açabilir. Adaçayı, nane, limon, ıhlamur, ballı karabiber çayı, zencefilli bal ve kekik bal çayı öksürüğe karşı yararlı olabilir.

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