PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kansersavar havuç! Kanser riskini yüzde 20 azaltıyor

Havuç, yalnızca beslenmemizi zenginleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda vücudumuzu kanser gibi ciddi hastalıklara karşı da güçlendiriyor. Bu keşif, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma ile ortaya çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Kansersavar havuç! Kanser riskini yüzde 20 azaltıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Havuç, yalnızca beslenmemizi zenginleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda vücudumuzu kanser gibi ciddi hastalıklara karşı da güçlendiriyor. Bu keşif, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma ile ortaya çıkarıldı. 4.7 milyon katılımcıyı içeren yaklaşık 200 çalışmayı inceleyen araştırma, havuç tüketiminin, özellikle kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ve bağışıklık sistemini desteklediğini gösteriyor. Araştırmaya göre, haftada beş porsiyon havuç tüketmek (bir porsiyon havuç, yaklaşık bir küçük havuç ya da 100 gram kadar havuç) kansere yakalanma riskini %20'ye kadar azaltabiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?
    Halkbank
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: Bunun altında olacağını sanmıyorum
    Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!
    Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ‘Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!