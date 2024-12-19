Kansersavar havuç! Kanser riskini yüzde 20 azaltıyor

Havuç, yalnızca beslenmemizi zenginleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda vücudumuzu kanser gibi ciddi hastalıklara karşı da güçlendiriyor. Bu keşif, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma ile ortaya çıkarıldı. 4.7 milyon katılımcıyı içeren yaklaşık 200 çalışmayı inceleyen araştırma, havuç tüketiminin, özellikle kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ve bağışıklık sistemini desteklediğini gösteriyor. Araştırmaya göre, haftada beş porsiyon havuç tüketmek (bir porsiyon havuç, yaklaşık bir küçük havuç ya da 100 gram kadar havuç) kansere yakalanma riskini %20'ye kadar azaltabiliyor.

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