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Kanserin ilacı Omega-3

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Günümüzde en sık görülen türü olan meme kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024
Kanserin ilacı Omega-3

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Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Günümüzde en sık görülen türü olan meme kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Genetik ve ailesel faktörlerin dışında beslenmenin de kansere yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Omega-3 yağ asitlerinin meme kanseriyle mücadelede etkili olduğuna dikkat çekiyor. "Zhuo-Lin Zhang tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Diyetlerinde yüksek miktarda çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Omega-3 olarak da bilinen bu yağ asitlerinin bulunduğu balık, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli" bilgisini veriyor.

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