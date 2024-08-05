Kansere pancar, göze brokoli!

Doğru seçilen gıdalar, kadınların hem sağlıklı hem de fit kalmasına yardımcı oluyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kadınlara sağlıklarını korumak için rengarenk besinleri tüketmelerini öneriyor:



- Doğurganlık için sarı: Sarı renkli besinler, kadınların üreme sağlığını etkiliyor. Bunların başında limon geliyor. Enfeksiyonları önleyen limon, bolca C vitamini içeriyor. Vitamin deposu sarı biber, vajina sağlığını koruyor.



- Kansere karşı mor: Mor besinler, kanserli hücreleri baskılıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Pancar, yüksek antioksidan etkisi ile kansere karşı koruma sağlıyor, karaciğeri güçlendiriyor. Mor üzüm, beyin hücrelerini koruyor.



- Kilolara çare yeşilde: Brokoli, kilolara savaş açıyor. İçerdiği antioksidan ve omega- 3 sayesinde beyin ve göz sağlığını koruyor. Avokado da içerdiği omega-3 ve 6 sayesinde kadınlara güç veriyor.



- Kalbin rengi kırmızı: İçerdiği antioksidan sayesinde domates, bağışıklığı güçlendiriyor. Kalbi güçlendiriyor. Kırmızı elma da üst solunum yolu enfeksiyonlarını engelliyor.



- Gözünüz turuncuda olsun: Kayısı, turuncu rengiyle göz kırpıyor. Kan şekerini dengeliyor ve cinsel hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Havuç, gözleri güçlendiriyor. Bağışıklığı destekliyor.