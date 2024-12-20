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Kansere karşı "altı"n vuruş! Uzmanlar faydalı besinleri sıraladı

Sağlıklı beslenme, kansere savaş açıyor. Dr. Meltem Selam, balık, limon ve yeşil çayın faydalarına değindi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Kansere karşı altın vuruş! Uzmanlar faydalı besinleri sıraladı

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    Sağlıklı beslenme, hayatın tüm evrelerinde önem taşıyor. Günümüzde sıkça yaşanan yapılan beslenme yanlışları ise hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında kanser geliyor! Araştırmalar doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Dr. Meltem Topalgökçeli Selam, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini, en az 2 litre su içilmesini, yumurta, tavuk, balık, süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların sofradan eksik edilmemesini öneriyor. Kanserle savaşan 6 besini sıralıyor:

    SOYA ÜRÜNLERİ: Fitoostrojen etkisi ile antikanser etki gösterir. Ancak meme kanseri tedavisi görenlerin tüketmemesi önerilir.

    OMEGA-3: Tümör büyümesini önler. Uskumru, ringa balığında mevcuttur.

    KETEN TOHUMU:Vücuda hormon benzeri etkilere sahip çok yoğun bir fito-östrojen kaynağıdır.

    YEŞİL ÇAY: Prostat ve karaciğer kanserine karşı korur.

    TURUNÇGİLLER: Limon, portakal, mandalinayı içerir. Cilt, karaciğer, akciğer kanserine karşı etkilidir.

    KIRMIZI MEYVELER: Kanserli hücreleri küçültür.

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