Kanserde kritik yaş 45!

Kansere artık çağın vebası deniyor! Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı bu hastalık hayatı tehdit ediyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, özellikle kolon kanserinin yol açtığı tehlikeye değiniyor. 45 yaşından sonra ortaya çıkan bu kanser türünde erken tanı ve tedavinin etkisini vurguluyor. "Bağırsak kanamalarında çatlaklar, makat bölgesi dediğimiz hastalıkların teşhisinde kolonoskopi yapılır. Bunun yanında iltihabi hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında yapıyoruz. Gastroenteroloji uzmanında elinde neredeyse hiçbir riski yoktur" bilgisini veriyor.