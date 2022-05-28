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    Kanser türleri arasında sık görülen karaciğer kanserine yanlış beslenme neden oluyor

    Yanlış beslenmeye bağlı gelişen karaciğer yağlanması, kansere neden oluyor. Özellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ediyor. Çözümü ise bol yeşillik ve meyve yemekten geçiyor...

    Brokoli ıspanak kanseri kovsak

    Kanser türleri arasında sık görülen karaciğer kanseri, özellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, karaciğer kanserinden korunmada sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor:



    CİLT RENGİNDE SARARMA
    Karaciğerde kanser, kendiliğinden oluşabileceği gibi, diğer organlardan metastaz yapması sonucu da görülüyor. Primer karaciğer kanserleri karaciğer hücreleri veya safra yolu hücrelerinden kaynaklanıyor. Bunlara karaciğer hücreli kanserler ve safra yolu kaynaklı kanserler deniyor. Seonder kanserler vücudun diğer bölge kanserlerinin karaciğere yayılması ile oluşuyor. Sindirim sistemi, pankreas, böbrek kanserleri en sık karaciğere metastaz yapıyor. Karaciğer kanseri ciltte ve yüzde sararmaya ile belirti veriyor.



    TEDAVİDE GECİKMEYİN!
    Erken evrede yakalanan karaciğer kanserinin başarı şansı artıyor. Erken teşhis edilen kanserlerde cerrahi tedavi yöntemi uygulanarak kanserli doku çıkartılıyor. Radyofrekans uygulamaları yapılıyor. Yağ, vitaminler ve ilaçların işlem görebilmesini sağlayan karaciğerin kendini yenileme özelliği bulunuyor. Bunu gerçekleştirmek sağlıklı beslenmekten geçiyor.



        ŞOK DİYET YAPMAYIN
        Buna ileri evrelerde karında şişlik şikayetleri de ekleniyor. Genellikle yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan karaciğer yağlanması, toplumun büyük bir kısmında görülüyor. Tedavi edilmediğinde siroz ve kansere zemin hazırlıyor. Karaciğer yağlanmasından kurtulmak için şekerli gıdalardan uzak durulması ve egzersiz yapılması gerekiyor.



        ENGİNAR YİYİN YEŞİL ÇAY İÇİN
        BROKOLİ VE ENGİNAR: Karaciğerin yağlanmasını engeller.
        KAHVE: Günde 2-3 fincan kahve içmek karaciğer kanseri riskini azaltır.
        YEŞİL ÇAY: Karaciğeri kanserden korur. Sıcak içilmesi gerekir.
        ISPANAK: Karaciğerin yükünü azaltır.

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        Haberler Sağlık Kanser türleri arasında sık görülen karaciğer kanserine yanlış beslenme neden oluyor
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