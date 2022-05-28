Kanser türleri arasında sık görülen karaciğer kanserine yanlış beslenme neden oluyor





CİLT RENGİNDE SARARMA

Karaciğerde kanser, kendiliğinden oluşabileceği gibi, diğer organlardan metastaz yapması sonucu da görülüyor. Primer karaciğer kanserleri karaciğer hücreleri veya safra yolu hücrelerinden kaynaklanıyor. Bunlara karaciğer hücreli kanserler ve safra yolu kaynaklı kanserler deniyor. Seonder kanserler vücudun diğer bölge kanserlerinin karaciğere yayılması ile oluşuyor. Sindirim sistemi, pankreas, böbrek kanserleri en sık karaciğere metastaz yapıyor. Karaciğer kanseri ciltte ve yüzde sararmaya ile belirti veriyor.