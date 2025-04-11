Kanser çalışmalarında yeni gelişme: Aşı 2026 yılında piyasada olacak!

İspanya Barselona'daki Hospital Clínic'te araştırmacılar, kanser konusunda çok önemli bir başarıya imza attı. MARCO adlı bir proteini hedef alarak kanser immünoterapisini artırmanın yeni bir yolunu bulan araştırmacılar, 250 hasta üzerinde denedikleri çalışmada yüzde 76 başarı yakaladı.



Araştırmacılar, tümördeki belirli bağışıklık hücrelerinin davranışını değiştirdiğini, bunun da tümöre daha fazla bağışıklık hücresinin girmesine ve anti- CTLA4 tedavisinin daha etkili olmasına yolunu açtı. Bu çalışma sayesinde sağlıklı hücrelerin de zarar görmemesinin sağlandığı belirtildi.



Bir aşı olarak kullanılması konusunda izin taleplerinin de yapıldığı ve İspanyol yetkililerden olumlu geri dönüş aldı. Onay sonrası aşının 2026 yılında piyasada olması bekleniyor.



Araştırmacılar, "Kanser tedavisinde en önemli problem sağlıklı hücrelerin de zarar görmesi. Bu yöntemle bunu azaltmayı başardık. Bağışıklık sisteminin güçlü kalması tedavide olumlu sonuç almamızı sağladı" ifadesini kullandı.

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