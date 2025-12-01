Kalpte ‘mini beyin’ keşfi! Araştırma kalp hastalıklarına yeni tedavi kapısı açtı

Uzun zamandır kalbin yalnızca beyinden sinyaller ileten otonom sinir sistemi tarafından kontrol edildiği düşünülüyordu. Kalp duvarının yüzeysel katmanlarına gömülü olan kalbin sinir ağının, beyinden gelen sinyalleri ileten basit bir yapı olduğu biliniyordu. Ancak son araştırma bundan daha gelişmiş bir fonksiyona sahip olduğunu ortaya çıkardı.

TAHMİN EDİLENDEN DAHA KARMAŞIK

Çalışma, insan kalp atış hızı ve genel kalp fonksiyonuyla güçlü benzerlikler sergileyen bir hayvan modeli olan zebra balığı üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, tek hücreli RNA dizilimi, anatomik çalışmalar ve elektrofizyolojik teknikler gibi yöntemlerin bir kombinasyonunu kullanarak kalpteki nöronların kompozisyonunu, organizasyonunu ve fonksiyonunu haritalandırdı. Kalpte 'mini beyin' keşfedildi. Çalışmayı yöneten İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi, baş araştırmacı Doç. Dr. Konstantinos Ampatzis, "Bu 'mini beyin', beynin hareket ve nefes alma gibi ritmik işlevleri düzenlemesine benzer şekilde, kalp atışını sürdürme ve kontrol etmede önemli bir role sahip. Kalbin içindeki sinir sisteminin ne kadar karmaşık olduğunu görünce şaşırdık. Bu sistemi daha iyi anlamak, kalp hastalıklarına yeni bakış açılarına yol açabilir ve aritmi gibi hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir" dedi.

YENİ TEDAVİLERİ ORTAYA ÇIKARACAK

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okay Abacı ise araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: "Bu keşif, kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme yaratabilir. Bu keşif kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları tedavisinde önemli bir yenilik getirecek. Kalbin sinir sistemi üzerine yapılan bu keşif, sadece mevcut tedavi yöntemlerini iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kalp sağlığı alanında yeni tedavi perspektiflerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak".