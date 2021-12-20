Kalp yetmezliği hayatı tehdit ediyor! Doğru tedaviyle şikayetler ve ölüm riski azaltılır

Sağlıklı kalbin yolu, sağlıklı atan bir kalpten geçiyor... Genetik ve çevresel faktörler kalp ve damar sağlığını bozuyor. Özellikle kalp yetmezliği toplumda sık görülüyor. Tedavi edilmediğinde can kaybına yol açıyor. Peki, bu hastalık nasıl belirti veriyor? Tedbir almak için neler yapmak gerekiyor? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, önemli bilgiler veriyor...

RİSK, YAŞLA ARTAR

Kalpteki daralmış arterler veya tansiyon gibi etkenler kalbi yoruyor. Genellikle kalp kasının zarar görmesiyle ortaya çıkan kalp yetmezliği yaşlanmayla birlikte yüksek risk taşıyor. Hastalığa sebep olan her etkeni ortadan kaldırılmasa da belirtiler doğru tedaviyle iyileştiriliyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Kalp yetmezliğinin teşhisinde öncelikle hastanın şikayetleri dinleniyor. Kan tahlili, EKG, göğüs röntgeni, stres testi, ekokardiyogram gibi testlerle hastalık teşhis ediliyor. Sonrasında ise uygun tedaviye başlanıyor. Tedavinin iki amacı bulunuyor. Öncelikle nedenin ortadan kaldırılması ve hastalığın belirtilerinin azaltılması amaçlanıyor. Ardından ölüm riskinin ortadan kaldırılması planlanıyor. Hastalığın nedenine ve seviyesine göre damar genişletici ve kan sulandırıcı ilaçlara başvuruluyor. İlaçlar hastalığın aşamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Durumunda düzelmeyen hastalar için kalp pili, bypass ve kalp nakli tedavileri öneriliyor.

BESLENME DE ÖNEMLİ

Hastaların beslenmesi de önem taşıyor. Bu süreçte tüketilen tuz miktarının sınırlandırılması gerekiyor. Meyve, sebze tüketimine ağırlık verilmesi, kayısı, muz ve portakal tüketilmesi öneriliyor. Yine günde 1.5-2 litre arası su içmek gerekiyor.

NEDEN OLUR?

Hipertansiyon: Kontrolsüz yükselmesi kalp yapısını bozar. Bu da kalp yetmezliğine yol açar.

Kalp krizi: Kalp damar tıkanması sonucunda kalp krizi gelişir. Bu durumda kalp kasına yeterince oksijen sağlanamaz ve kalp kasında hücreler ölür.

Yaşlanma: Kalp yetmezliği 35 yaş üzeri kişilerde görülür. Yaşlanmaya bağlı olarak kalbin kasılma ve kan pompalama yeteneği azalır.

NEFES DARLIĞINI CİDDİYE ALIN

Kalp yetmezliği aniden gelişebiliyor. Hastalar genellikle göğüs ağrısından ve çarpıntıdan yakınıyor. Ayrıca şu şikayetler görülüyor: Kesik kesik nefes alma, bacak ve ayaklarda şişlik, kilo alma, halsizlik, öksürük ve hızlı kalp atışı...