Kalp krizi, ağrı, nefes darlığı ve sersemlik hissiyle belirti veriyor! Mide bulantısı kriz sancısı!

Yılda yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Bunların 100 bini ölümle sonuçlanıyor. Bazen hiç belirti vermeyen krizin bazen de açık belirtiler bulunuyor. Göğüste ve boyunda ağrı, nefes darlığı ve sersemlik hissi gibi belirtiler dikkat çekiyor. Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, kalp krizinin mide ile ilişkisi hakkında önemli bilgiler veriyor:

SÜREKLİ OLABİLİR

Kalp krizi esnasında kişi mide ağrısı da çekebilmektedir. Midedeki ağrı başlangıçta keskin ve düzensizdir. Genellikle karnın üst bölgesindedir. Kalbin arka yüzünü besleyen damar tıkanmalarında ağrı bu bölgeden başlayabilir. Zamanla ağrı daha yoğun ve sürekli hale gelir. Kalp sağlığının kötü olduğuna işaret eden mide ağrısı genellikle midenin üst sol tarafı civarında hissedilir.

ÜLSERE YOL AÇAR

Bulantı yanında hazımsızlık, mide asidik durum artışına bağlı yanma, ekşime ve gaz artışı olur; işlevini güçlükle yerine getirir. Bazı ağır kalp krizleri hazımsızlık oluşturur. Midede aşırı asit bulunması organların çeperlerinde aşınmaya yol açar, bulantıya sebep olur. Sorun erken fark edilmezse ülser oluşumuna kadar götürür.

HAFİF KRAMPLAR

Bağırsak arterleri tıkandığında ya da bloke olduğunda ishal ve kusmaya yol açar. Tıkanma çoğunlukla yemekten sonra keskin bir karın ağrısına sebep olur. Karın boşluğu yakınında hafif kramplar görülür ve bu sırta doğru yayılır. Birden fazla damarda tıkanıklık varsa veya tıkanıklık ani gelişirse, ince veya kalın bağırsağın bir bölümü hareketsiz kalır ki bu da acil müdahale edilmesini gerektiren bir durumdur. Karın ağrısı, iştahsızlığa ve kilo kaybına yol açabilir.

HAZIMSIZLIK VEYA GEĞİRME

Aşırı hazımsızlık, mide ekşimesi veya geğirme de kalp krizi ya da kalple ilgili sorunların bir belirtisi olabilir. Mide sorunu yaşıyorsanız derhal tıbbi yardım talebinde bulunun. Sıklıkla 'yediğim dokundu' gibi bahanelere sığınmamak ve erken yardımı önemsemek gerekir.