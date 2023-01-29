Kalp hastalıkları, kadınları tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor: Fazla kiloları verin





ÖFKE, KEDER, ŞOK!

Kadınlar her türlü kalp hastalığına yakalanabiliyor. Ancak daha az yaygın olan ancak kadınları erkeklerden daha sık etkileyen bazı kalp hastalığı türleri de bulunuyor. Koroner mikrovasküler hastalık, kalbin en küçük damarlarında kan akışını engelleyen spazmlardan kaynaklanan göğüs ağrısı durumu olarak biliniyor. Genellikle dinlenme veya rutin aktiviteler sırasında oluyor. Bu ciddi durum, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları geçirme riskinizi artırıyor. Kırık kalp sendromunda güçlü göğüs ağrısı veya kalp krizi gibi şikayetler görülüyor. Derin keder, öfke veya şaşkınlık gibi güçlü duyguların stresinden kaynaklanıyor. Genellikle menopozdan sonra kadınları etkiliyor.