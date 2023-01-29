Kalp hastalıkları, kadınları tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor: Fazla kiloları verin

Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Dünyaca ölüme en çok neden olan hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Araştırmalar, kadınların erkeklere oranla daha fazla risk altında olduğunu gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalıklarının kadınlarda daha zor teşhis edildiğini belirtiyor. Alınması gereken tedbirleri açıklıyor...
ÖSTROJEN KORUR
Kalp hastalıkları, kadınlarda genellikle sessiz ve sinsi ilerliyor. Semptom göstermiyor. İşte bu durum teşhiste gecikmeye ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Kardiyovasküler sistemde cinsiyete bağlı olarak birçok farklılık bulunuyor. Kadınların daha küçük kan damarları ve kalp odaları bulunuyor. Kadınlarda östrojen ve progesteron, erkeklerde ise testosteron hormonunun baskın olması kalp ve genel sağlığı etkiliyor.
ÖFKE, KEDER, ŞOK!
Kadınlar her türlü kalp hastalığına yakalanabiliyor. Ancak daha az yaygın olan ancak kadınları erkeklerden daha sık etkileyen bazı kalp hastalığı türleri de bulunuyor. Koroner mikrovasküler hastalık, kalbin en küçük damarlarında kan akışını engelleyen spazmlardan kaynaklanan göğüs ağrısı durumu olarak biliniyor. Genellikle dinlenme veya rutin aktiviteler sırasında oluyor. Bu ciddi durum, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları geçirme riskinizi artırıyor. Kırık kalp sendromunda güçlü göğüs ağrısı veya kalp krizi gibi şikayetler görülüyor. Derin keder, öfke veya şaşkınlık gibi güçlü duyguların stresinden kaynaklanıyor. Genellikle menopozdan sonra kadınları etkiliyor.