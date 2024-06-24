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Kalp hastaları dikkat: Artan hava sıcaklıklarına karşı alınması gereken önlemler

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. En çok kalp hastaları için risk oluşturuyor. Dr. Aziz Günsel, hastalar için aşırı sıcaklarda hayat kurtaracak önerilerde bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Kalp hastaları dikkat: Artan hava sıcaklıklarına karşı alınması gereken önlemler

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu yıl yaz mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini söylüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aziz Günsel, hava sıcaklığının artması nedeniyle kalp hastalarının karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili uyarılarda bulunuyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor:

YAĞLI GIDALARDAN UZAK DURUN
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemeye bağlı olarak yaşanan su ve tuz kaybı, kalp hızında artışa neden oluyor. Bu durum kalbin iş yükünü artırıyor. Bu nedenle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damarlarında tıkanıklık veya stent bulunan ya da bypass hikayesi olan hastaların sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Kalp hastaları yaz aylarında yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar almalıdır. Öğünler sık ve alınan gıdaların da az miktarlarda olması faydalı olacaktır.

SICAKLIĞA GÖRE AYAR YAPIN
Gündüz güneş ışınlarının dik olarak yansıdığı saatlerde dışarı çıkılmaması, denize girilmemesi, bu saatlerde aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınılması ve sıcak saatlerde alkol alınmaması gerekmektedir. Tok karnına denize girmek kalp hastaları için tehlikeli olabilir. Efor sarf ettirecek aktiviteler için doğru zamansa, sabah erken ve akşam serin saatleri. Bu saatlerde kalp hastalarının kendilerini aşırı yormayacak şekilde yürüyüş yapması veya yüzmesi yararlı olacaktır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi gibi şikayetler oluştuğunda en yakın sağlık merkezine başvurarak kontrolden geçilmelidir.

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