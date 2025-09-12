SON DAKİKA
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin: Felç ve kalp durmasına yol açabilir

Yaygın görülen kalp çarpıntısı, yeterince önemsenmiyor. Dikkat edilmezse ölüme kadar götürüyor. Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge, çarpıntının altında yatan 10 önemli nedeni anlatıyor.

12 Eylül 2025
Kalp çarpıntısı; kalp yetmezliği, inme veya ani kalp durması gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge, kalp çarpıntısının ihmale gelmez bir sorun olduğunu, ancak toplumumuzda çoğu kişinin, bu şikayeti çoğunlukla önemsemeyip, geçici bir durum sandığını belirtiyor.

Erken tanı ve doğru tedaviyle pek çok çarpıntının kalıcı olarak kontrol altına alınabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilge, ritim bozukluklarının tedavisinde ise, kardiyoloji alanındaki modern yöntemlerden biri olan 'ablasyon'un öne çıktığını söylüyor. Kalp çarpıntısına yol açan etkenleri sıralıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

KUŞ KANADI ÇIRPMASI GİBİ

Kalbin normalden hızlı ya da düzensiz atması olarak tanımlanan kalp çarpıntısı, genetik etkenlerin yanı sıra sağlıksız yaşam alışkanlıklarının da etkisiyle ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Kalbin hızlı, düzensiz, tekleme veya "kuş kanadı çırpması" gibi hissedilmesine neden olan kalp çarpıntısına bazı durumlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, çabuk yorulma ve huzursuzluk gibi şikayetler de eşlik eder.

Acil değerlendirilmesi gereken durumların başında; şiddetli göğüs ağrısı, bayılma, ani nefes darlığı, konuşma bozukluğu veya felç bulguları ile gelen çarpıntı yer almaktadır.

YOĞUN EGZERSİZ YAPMAYIN

Aşırı kafein (çay, kahve, enerji içeceği) tüketmek, uykusuzluk, stres ve anksiyete, alkol, sigara vb zararlı maddeler, yoğun egzersiz, kansızlık, tiroid bozuklukları, gebelik, bazı ilaçlar ve uyarıcı haplar ile elektrolit dengesizlikleri (vücutta su ve tuz dengesizliği), kalp çarpıntısının en sık tetikleyicileridir.

MODERN SİSTEMLER

İlaçlara rağmen çarpıntısı süren veya ilaçlara tolerans gösteremeyen hastalar başta olmak üzere bazı kişilerde 'kalp kateter ablasyon' denilen ablasyon tedavisinin uygulanması gerekiyor. Kateter ablasyonu, ritim bozukluğunun kaynağını kalpte hedefleyerek ısı (radyofrekans) veya soğuk (kriyoterapi) ile ortadan kaldıran girişimsel tedavidir. Birçok aritmide kalıcı çözüm sağlayabilir.

Bu yöntemde modern sistemler ve 3 boyutlu haritalama ile radyasyon maruziyeti oldukça düşüktür; bazı işlemler X ışını kullanmadan yapılabilir. Çoğu hasta 2–3 gün içinde işe döner ama kompleks işlemlerde süre uzayabilir.

