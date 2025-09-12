Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin: Felç ve kalp durmasına yol açabilir

Acil değerlendirilmesi gereken durumların başında; şiddetli göğüs ağrısı, bayılma, ani nefes darlığı, konuşma bozukluğu veya felç bulguları ile gelen çarpıntı yer almaktadır.

Aşırı kafein (çay, kahve, enerji içeceği) tüketmek, uykusuzluk, stres ve anksiyete, alkol, sigara vb zararlı maddeler, yoğun egzersiz, kansızlık, tiroid bozuklukları, gebelik, bazı ilaçlar ve uyarıcı haplar ile elektrolit dengesizlikleri (vücutta su ve tuz dengesizliği), kalp çarpıntısı nın en sık tetikleyicileridir.

MODERN SİSTEMLER

İlaçlara rağmen çarpıntısı süren veya ilaçlara tolerans gösteremeyen hastalar başta olmak üzere bazı kişilerde 'kalp kateter ablasyon' denilen ablasyon tedavisinin uygulanması gerekiyor. Kateter ablasyonu, ritim bozukluğunun kaynağını kalpte hedefleyerek ısı (radyofrekans) veya soğuk (kriyoterapi) ile ortadan kaldıran girişimsel tedavidir. Birçok aritmide kalıcı çözüm sağlayabilir.

Kalp çarpıntısı (İHA)

Bu yöntemde modern sistemler ve 3 boyutlu haritalama ile radyasyon maruziyeti oldukça düşüktür; bazı işlemler X ışını kullanmadan yapılabilir. Çoğu hasta 2–3 gün içinde işe döner ama kompleks işlemlerde süre uzayabilir.