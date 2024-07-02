Kalbini adım adım güçlendir

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı atan bir kalpten geçiyor. Yapılan araştırmalar, sabah egzersizlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkisini gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı da araştırmaları değerlendiriyor. "Sabah egzersizi, kalp sağlığı için çok önemli olan vücudun iç saatini düzenlemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur" bilgisini veriyor. Egzersiz yapmanın püf noktalarına değinen Prof. Dr. Katırcıbaşı, şunları söylüyor: Sabah yapılan egzersizin insülin duyarlılığını arttırdığı, TİP-2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmış durumda. Koşmak, bisiklete binmek, yüzmek ve özellikle kalp sağlığı için iyi olan aerobik bu egzersizlere sadece birkaç örnektir.

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