Kalbi koruyan süper besinler: Soğan, elma ve domatesin mucize etkisi ortaya çıktı!

Kalp hastalıkları, dünyada en fazla ölüme sebep olan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer aldı. Vücudun yedi gün 24 saat hiç dinlenmeden çalışan bu organını korumak için pek çok araştırma yapıldı.

Araştırmaların ortak sonucu sağlıklı beslenmek çıktı. Oxford Üniversitesi'nin akademik dergisi Nutrition Review'de yayınlanan araştırmaya göre soğan, elma, domates gibi bitkilerde bulunan 'Kuersetin' adlı kimyasal bileşenin tansiyonu düşürdüğü saptandı. Bu besinlerin kalp hastalıklarından koruduğu vurgulandı.