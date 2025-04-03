Kahvaltıların olmazsa olmazı cevizin faydaları saymakla bitmiyor!

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, ceviz içeren kahvaltıların, eşdeğer kalorili kahvaltılara kıyasla bilişsel performansa olumlu etkileri olduğu gözlemlendi. Çalışma, cevizin doğal bir beyin güçlendirici olarak rol oynayabileceğini gösteriyor.



Araştırmacılar, cevizin bilişsel performansı artırıcı etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ancak, ceviz genç yetişkinlerde tek bir gün içinde bile fark yaratabilecek bir besin olarak öne çıkıyor. Ceviz, beyin dışında kalbi korumaya yardımcı olur. Bağırsak sağlığını destekler. Kanser riskini azaltabilir. Yüksek vitamin ve mineral desteği sağlar.

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