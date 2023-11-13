Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı sağlık sorunlarına yol açıyor!

Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu belirtiyor. Ayakkabılarda 4.5 santimden fazla olan topuğun anatomik sistemi bozduğunu söylüyor. "Topuk 4.5 santimden yüksek olursa ağırlık ve basınç öne doğru kayar. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu ve nasır meydana gelir. Bu nedenle topuğun abartılmaması gerekir" uyarısında bulunuyor.

DR. PROPOLİS

Propolis, arıların çeşitli bitkilerden, ağaç tomurcuklarından ve özsuyundan topladıkları reçine benzeri doğal bir maddeye deniyor. Potansiyel tedavi edici özellikleri nedeniyle yüzyıllardır insanlar tarafından çeşitli sağlık ve tıbbi amaçlar için kullanılıyor. Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, propolisin potansiyel faydalarını sıralıyor:

Antibakteriyel özelliklere sayesinde çeşitli patojenlere karşı korunmaya yardımcı olur. Potansiyel bir doğal antibiyotiktir.

Artrit gibi iltihap içeren durumlar için faydalı olabilecek anti-enflamatuarı içinde barındırır.

Vücut hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Potansiyel sağlık yararlarına katkıda bulunur.

Yara iyileştirmesine yardımcı olmak için topikal olarak kullanılmıştır. Doku onarımını sağlar.

Bağışık sistemini destekler. Enfeksiyonları önler.

Diş macunu ve gargara gibi ağız bakım ürünlerinde kullanılır. Bakterileri ve diş eti problemleriyle mücadeleye yardımcı olur.

BU İÇECEKLER 'YEDİ' BİTİRDİ

Diyetisyen Kylie Ivanir, sağlıklı bir hayat sürmek için uzak durulması gereken 7 içeceği sıralıyor:

Enerji içecekleri: Yan etkileri arasında baş ağrısı ve mide bulantısı görülüyor.

Tatlı kokteyller: Karaciğer yağlanmasına neden oluyor.

Gazlı içecekler: İlave şekerler nedeniyle çok fazla tüketilmemesi gerekiyor.

Buzlu çaylar: Aşırı tüketimi diyabete yol açıyor.

Meyve suyu: Tam bir şeker bombasıdır. Yüzde 100 meyve sularını tercih edin.

Yapay tatlandırıcılı içecekler: Aspartam ve sukraloz gibi yapay şekerler, bağırsak sağlığına zarar veriyor.

Tatlı yağlar: Frappuccinolar ve diğer tatlı kahve içecekleri aşırı yağ depolanmasına neden oluyor.