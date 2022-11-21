Kadınların korkulu rüyası menopoz, doğurganlığı azaltırken, kalp ve kemik sağlığına da zarar veriyor

İlerleyen yaş vücutta pek çok değişime yol açıyor. Bunların başında menopoz geliyor. Kadınların korkulu rüyası olan menopoz, üreme döneminin sona ermesi olarak adlandırılıyor. Tıbbi olarak, düzenli adet gören kadınların bir yıl süreyle adet olmamasına menopoz deniyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cihan Comba, erken menopoza yol açan faktörler hakkında bilgilendiriyor. Menopoz yaşı, genellikle genetik olarak belirleniyor. Bu genetik faktörler, anne tarafından geçiyor. Bunun yanı sıra sigara, erken menopoza neden olan faktörlerin başında geliyor. Bu dönemde görülen şikayetlere değinen Doç. Dr. Comba, "Sıcak basması ve gece terlemesi, vajinal kuruluk ve ilişkide rahatsızlık, depresyon, uykusuzluk, saç dökülmesi, idrar kaçırma gibi şikayetler ortaya çıkar" bilgisini veriyor.