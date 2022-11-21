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    Kadınların korkulu rüyası menopoz, doğurganlığı azaltırken, kalp ve kemik sağlığına da zarar veriyor

    Menopoz, kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem olarak biliniyor. Kimi zaman 40’lı yaşlarda kapıyı çalıyor. Kalp ve kemik sağlığına zarar veriyor. Ayrıca aşk hayatını da bitiriyor. Uzmanlar, alınması gereken tedbirleri açıklıyor... İşte sizler için derlediğimiz 21 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Menopoz aşktan ne anlar

    İlerleyen yaş vücutta pek çok değişime yol açıyor. Bunların başında menopoz geliyor. Kadınların korkulu rüyası olan menopoz, üreme döneminin sona ermesi olarak adlandırılıyor. Tıbbi olarak, düzenli adet gören kadınların bir yıl süreyle adet olmamasına menopoz deniyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cihan Comba, erken menopoza yol açan faktörler hakkında bilgilendiriyor. Menopoz yaşı, genellikle genetik olarak belirleniyor. Bu genetik faktörler, anne tarafından geçiyor. Bunun yanı sıra sigara, erken menopoza neden olan faktörlerin başında geliyor. Bu dönemde görülen şikayetlere değinen Doç. Dr. Comba, "Sıcak basması ve gece terlemesi, vajinal kuruluk ve ilişkide rahatsızlık, depresyon, uykusuzluk, saç dökülmesi, idrar kaçırma gibi şikayetler ortaya çıkar" bilgisini veriyor.



    YUMURTLAMA SONA ERER
    Menopoz, genellikle 45-50'li yaşlardan sonra görülüyor. Ancak 40 yaşından önce ortaya çıkmasına erken menopoz adı veriliyor. Bu dönem, kadınlarda kemik sağlığı ve kalp damar hastalıkları riskini de artırıyor. Ayrıca erken menopoza giren kadınlarda, çocuk sahibi olamama durumu da sık görülüyor. Doç. Dr. Comba, "Kadınların üreme organlarından biri yumurtalıklardır. Yumurtalıklar kadının annesinin karnında iken oluşur. Anne karnındaki kız bebek, yaklaşık 20 haftalıkken hayatındaki en fazla yumurta sayısına sahiptir. Daha sonra bu sayı sürekli azalır. Kadınlar hayatı boyunca 400- 500 civarında yumurta üretir. Menopozla birlikte yumurtalıklarda üretilen yumurtalar biter" diyor.



    KEMİKLERİ KORUYUN
    Menopoz sonrasında kadınlarda kalp hastalıkları, kemik erimesi ve cinsel sorunlar görülüyor. Bu dönemde kemikleri korumak için süt, yoğurt, peynir yenmesi, bol su içilmesi, sebze ve meyve tüketiminin artırılması öneriliyor.

    KAHVEYİ AZALTIN
    Doç. Dr. Comba, yaşam tarzı değişikliklerinin yapılmasını öneriyor. "Keten tohumu ve nohut gibi bitki bazlı östrojen kaynaklı gıdalar tüketilmeli. Kafein ve alkol alımı azaltılmalı" diyor.



        BOZA ZAMANI!
        Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden boza, şifa dağıtıyor. İçerdiği demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminleri ile hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar bolca propolis içeren bozanın günde iki bardak tüketilmesini öneriyor. Kemikleri güçlendiren, bağırsak sağlığını koruyan bozanın faydaları şöyle sıralanıyor:
        İÇERDİĞİ vitaminlerle enerji verir.
        SİNDIRİMİ hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır.
        ANNE sütünü artırır.
        PROBIYOTİK özelliği ile bağırsakları korur. Bağışıklığı güçlendirir.
        ÖKSÜRÜĞÜ keser.
        KABIZLIĞI azaltır.
        MİDE yanmasını iyileştirir
        KAN şekeri ve kolesterolü dengeler.

        KİŞNİŞ MUTLU EDER
        Mutfaktaki en faydalı baharatlardan kişniş, kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korur. Enfeksiyonlara karşı koruyan kişniş, dişleri güçlendirir. Ağız kokusunu önler. Hastalıklara karşı korur.

        CANSIN ENGINAR
        Karaciğeri koruyan enginar, kansızlığı bitirir. Kolesterolü dengeler. İdrar söktürücüdür. Sindirimi destekler. Alzheimer'dan korur. Mesane kanserini önler.

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        Haberler Sağlık Kadınların korkulu rüyası menopoz, doğurganlığı azaltırken, kalp ve kemik sağlığına da zarar veriyor
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