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Kadınların kabusu miyom hakkında bilinmesi gerekenler!

Miyom, kadınların kabusu oluyor! Tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor. Doğru tedavi ise şikayetleri azaltıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Kadınların kabusu miyom hakkında bilinmesi gerekenler!

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Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Miyom, bu hastalıklar arasında en sık görüleni olarak biliniyor. Erken tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabilen bu hastalık, ihmale gelmiyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, tedavinin şikayetlere göre değiştiğini söylüyor. "Bazı miyomlar bulunduğu yer itibariyle kısırlığa sebep olabilir. Miyomlar gebeliği de önleyebilir. Kanamayı ilaçlarla kontrol altına alarak tedavi planlamak gerekir. Bunda başarılı olamazsak cerrahi gündeme gelebilir. Hastanın bulunduğu yaş itibariyle sadece miyomun çıkartılması bir seçenek olabilir. Eğer doğurganlık çağını tamamlanmış ve 40 yaşın üzerinde rahimde çok sayıda miyom olan kişilerin komple rahmi çıkarılması da bir seçenek olabilir" diyor.

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