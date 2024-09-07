SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Yedikçe mutlu eden baharat! Derdi tasayı unutturuyor

Zerdeçal, binlerce yıldır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Bu parlak sarı kök, günlük yemeklerimizi renklendirmenin yanı sıra, sağlık alanında da birçok fayda sunuyor. İçeriğinde bulunan kurkumin maddesi, zerdeçalı gerçek bir sağlık deposu haline getiriyor. Peki, bu mucizevi bitkinin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? İşte bilimsel araştırmalarla desteklenen çarpıcı gerçekler

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:10 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 15:10
Yedikçe mutlu eden baharat! Derdi tasayı unutturuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Araştırmalar zerdeçalın içindeki kurkuminin, beyinde serotonin üretimini artırarak depresyonla mücadelede etkili olabileceğini gösteriyor. Bu sayede, doğal bir antidepresan olarak kullanımı düşünülebilir. Ancak, uzmanlar zerdeçalın depresyon tedavisinde destekleyici bir unsur olarak kullanılmasını, ana tedavi yöntemi olarak değil, tavsiye etmektedir.

ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİKLER

Kurkumin, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellik, zerdeçalı inflamasyonla ilişkili hastalıkların tedavisinde potansiyel bir yardımcı yapar. Özellikle romatoid artrit gibi kronik inflamatuar hastalıkların yönetiminde zerdeçalın faydaları gözlemlenebilir.

ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ

Zerdeçal, yüksek antioksidan kapasitesiyle bilinir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak, hücre hasarını önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Aynı zamanda, kanser, kalp hastalıkları gibi çeşitli kronik durumların riskini azaltabilir.

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI

Zerdeçal, sindirim sağlığını destekleyici özelliklere sahiptir. Anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri, sindirim sistemi rahatsızlıklarını, özellikle gaz ve şişkinlik problemlerini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, bağırsak sağlığını koruyarak, daha sağlıklı bir sindirim sürecine katkıda bulunur.

BEYİN SAĞLIĞI VE NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Kurkuminin beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Kurkumin, beyindeki nörotransmitter dengesini düzenleyerek ve nöronların sağlığını koruyarak bu etkiyi gösterir.

KAN ŞEKERİ DÜZENLENMESİ

Zerdeçalın aktif bileşenleri, kan şekeri seviyelerini düzenleme potansiyeline sahiptir. Bu özellik, diyabet yönetimi için zerdeçalın yararlı olabileceğini işaret ediyor. Ancak, herhangi bir tedavi yöntemi olarak düşünülmeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

Önemli Uyarılar

Zerdeçalın sağlık üzerindeki etkileri umut verici olsa da, herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce bir sağlık uzmanıyla konuşmak esastır. Zerdeçalın mevcut ilaçlarla etkileşime girebileceği ve istenmeyen yan etkilere neden olabileceği unutulmamalıdır.

Bu bilgiler ışığında, zerdeçalın sağlık için sunduğu faydaların yanı sıra potansiyel risklerini de dikkate almak, bilinçli bir tüketim için önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Süleymaniye’de üst düzey operasyon! PKK’nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi
Narin Güran olayında 12 dakikalık muamma! Tutuklu amca Salim Güran ne dedi? Ön koltuktaki DNA örneği...
Vaniköy’de yıkım çalışması sona erdi! Bölge ağaçlandırılacak: ’Dünyanın İncisi’ İstanbul Boğazı’nı hep birlikte koruyalım
Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek açıkladı: 2024’te dünyada tek ülkeyiz
İsrail tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Kendini Filistin’e desteğe adadı
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! FKÖ’den net mesaj
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refah payı gelir mi?
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!
Mansur Yavaş’tan Ekremci operasyona ’5’ kardeş! Her bir sözü İmamoğlu’na gönderme: CHP’ye hakarettir deyip adaylık sinyali verdi
İngiltere’de savaş gemisi krizi Rusya paniği: Kraliyet Donanması bitti
Hindistan uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı! Yolcular kalkış saatini bekliyor
Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Oktay Kaynarca!
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!
SON DAKİKA