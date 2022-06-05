Kadınların kabusu miyom! Dikkat tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Miyom, bu hastalıklar arasında en sık görüleni olarak biliniyor. Erken tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabilen bu hastalık, ihmale gelmiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, tedavinin şikayetlere göre değiştiğini söylüyor. "Bazı miyomlar bulunduğu yer itibariyle kısırlığa sebep olabilir. Miyomlar gebeliği de önleyebilir. Kanamayı ilaçlarla kontrol altına alarak tedavi planlamak gerekir. Bunda başarılı olamazsak cerrahi gündeme gelebilir. Hastanın bulunduğu yaş itibariyle sadece miyomun çıkartılması bir seçenek olabilir. Eğer doğurganlık çağını tamamlanmış ve 40 yaşın üzerinde rahimde çok sayıda miyom olan kişilerin komple rahmi çıkarılması da bir seçenek olabilir" diyor.
FINDIK GÜZELİ
En sevilen kuruyemişlerden fındık, tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hafızayı koruyan ve Alzheimer riskini azaltan fındığın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kemikleri korur. Günde bir avuç tüketmek kemik erimesi riskini azaltır.
Kas ağrıları ve krampları bitirir.
Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
Bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığından korur.
Kalp ve damar dostudur.
Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığı riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Yaşlanmayı geciktirir.
Zayıflamaya yardımcıdır.
Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğün lerinde bir avuç fındık yediğini açıkladı.
EGZAMANIN İLACI KEFİR
Kafkaslardan sofralarımıza uzanan probiyotik kefir, şifa dağıtıyor. İçerdiği sağlıklı bakterilerle, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruyor. K vitamini deposu kefir kemikleri güçlendiriyor böylece kemik erimesi riskini azaltıyor. Hazımsızlığı ve mide ülserini engelleyen kefir, sedef hastalığına ilaç etkisi gösteriyor. Egzama şikayetlerini azaltıyor. Kalp sağlığını koruyor.
SÜTTE HAYAT VAR
Süt ve süt ürünleri, anne sütünden sonra en temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamininin barındırıyor. Kemik ve diş yapısını güçlendiren, sinir hücrelerini onaran süt ve süt ürünlerinin tüketimi, yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma göre değişiklik gösteriyor. Uzm. Dyt. Sinem Usuk, meyveli etiketiyle satılan süt, yoğurt, kefiri tüketmemek gerektiğini söylüyor. Bu ürünlerde bulunan işlenmiş şekerin sütün besleyici içeriğine zarar verdiğini vurguluyor.
KOLESTEROLE ANTEP FISTIĞI
Antep fıstığı, lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Günde 10-12 adet yendiğinde vücuttaki iltihabı temizler. Ağrıları giderir. Vücuda güç ve enerji verir. Kolesterolü düşürür, kalbi güçlendirir.
ROKAYA BAKIN!
Acımsı aromasıyla roka, kandaki oksijen seviyesini yükseltir. Gözleri güçlendirir. Kemik sağlığını koruyan roka, beyin hücrelerini de besler. Alzheimer riskini azaltır.
KEMİKLERE DEREOTU
Sindirim sistemini hızlandıran dereotu, mide ülserini engeller. Hazımsızlık şikayetlerini azaltır. Kemik sağlığını korur. Hıçkırığı gideren dereotu, ishali de keser.