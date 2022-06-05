Kadınların kabusu miyom! Dikkat tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor





FINDIK GÜZELİ

En sevilen kuruyemişlerden fındık, tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hafızayı koruyan ve Alzheimer riskini azaltan fındığın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kemikleri korur. Günde bir avuç tüketmek kemik erimesi riskini azaltır.

Kas ağrıları ve krampları bitirir.

Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.

Bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığından korur.

Kalp ve damar dostudur.

Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığı riskini azaltır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Yaşlanmayı geciktirir.

Zayıflamaya yardımcıdır.

Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğün lerinde bir avuç fındık yediğini açıkladı.



EGZAMANIN İLACI KEFİR

Kafkaslardan sofralarımıza uzanan probiyotik kefir, şifa dağıtıyor. İçerdiği sağlıklı bakterilerle, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruyor. K vitamini deposu kefir kemikleri güçlendiriyor böylece kemik erimesi riskini azaltıyor. Hazımsızlığı ve mide ülserini engelleyen kefir, sedef hastalığına ilaç etkisi gösteriyor. Egzama şikayetlerini azaltıyor. Kalp sağlığını koruyor.



SÜTTE HAYAT VAR

Süt ve süt ürünleri, anne sütünden sonra en temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamininin barındırıyor. Kemik ve diş yapısını güçlendiren, sinir hücrelerini onaran süt ve süt ürünlerinin tüketimi, yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma göre değişiklik gösteriyor. Uzm. Dyt. Sinem Usuk, meyveli etiketiyle satılan süt, yoğurt, kefiri tüketmemek gerektiğini söylüyor. Bu ürünlerde bulunan işlenmiş şekerin sütün besleyici içeriğine zarar verdiğini vurguluyor.



KOLESTEROLE ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Günde 10-12 adet yendiğinde vücuttaki iltihabı temizler. Ağrıları giderir. Vücuda güç ve enerji verir. Kolesterolü düşürür, kalbi güçlendirir.



ROKAYA BAKIN!

Acımsı aromasıyla roka, kandaki oksijen seviyesini yükseltir. Gözleri güçlendirir. Kemik sağlığını koruyan roka, beyin hücrelerini de besler. Alzheimer riskini azaltır.



KEMİKLERE DEREOTU

Sindirim sistemini hızlandıran dereotu, mide ülserini engeller. Hazımsızlık şikayetlerini azaltır. Kemik sağlığını korur. Hıçkırığı gideren dereotu, ishali de keser.

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