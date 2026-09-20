Kadın kanserlerinde 4 tehlike! Uzman isim HPV'den obeziteye risk faktörlerine dikkat çekti
Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Engin Çelik, kadın sağlığını tehdit eden jinekolojik kanserlerin en önemli 4 risk faktörünü açıkladı. HPV enfeksiyonundan obeziteye, sigaranın yıkıcı etkilerinden genetik yatkınlığa kadar kritik uyarılarda bulunan uzman isim, hayat kurtaran erken tanı yöntemleri ve korunma yollarını sıraladı.
Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Engin Çelik, jinekolojik kanser riskini artıran en önemli 4 etkeni anlatıyor; korunma ve erken tanıya yönelik önerilerde bulunuyor.
HPV ENFEKSİYONU
HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu, rahim ağzı kanserinin en önemli nedenini oluşturuyor. Virüslerin yaklaşık yüzde 90'ı genellikle herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan bağışıklık sistemi tarafından 1-2 yıl içinde temizleniyor.
Ancak yüksek riskli HPV tiplerinden özellikle HPV 16 ve HPV 18'in neden olduğu kalıcı enfeksiyonlar rahim ağzındaki hücrelerde yıllar içinde kansere dönüşebilen değişikliklere yol açabiliyor.
Rahim ağzı kanserine karşı 21 yaşından itibaren PAP smear (rahim ağzı sürüntüsü) testi öneriliyor. Ülkemizde HPV taramasının da 30 yaşından itibaren yapılması tavsiye edilmektedir.
OBEZİTE VE KÖTÜ BESLENME
Obezitede vücuttaki yağ dokusu miktarının artması, östrojen düzeyinin yükselmesine ve rahim içi tabakasındaki hücrelerin daha fazla uyarılmasına neden olabiliyor.
Obezitenin yanı sıra aşırı şeker, gıda katkıları ve pestisitler gibi endüstriyel ve işlenmiş gıdaların tüketiminin de jinekolojik kanser riskini artırdığı düşünülüyor.
SİGARA
Sigara, özellikle rahim ağzı kanseri açısından önemli bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Tütün dumanında bulunan zararlı kimyasallar, rahim ağzı hücrelerinde DNA hasarına yol açabilmenin yanı sıra HPV'nin bağışıklık sistemi tarafından temizlenmesini de zorlaştırarak kanser oluşumuna neden olabiliyor. Sigara kullanıyorsanız mutlaka bırakın.
GENETİK
Yumurtalık kanserlerinin en az dörtte birinin BRCA1 ve BRCA2 gibi bazı genlerdeki kalıtsal değişimler sebebiyle geliştiği biliniyor. Ailesinde ve akrabalarında kanser hikayesi olan kadınların düzenli kontrollerini aksatmamalarını ve gerekirse genetik testler yaptırarak risklerini belirlemelerini önermekteyiz. İhtiyaç halinde kanser gelişmeden önleyici cerrahiler uygulamaktayız.