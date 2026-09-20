SİGARA

Sigara, özellikle rahim ağzı kanseri açısından önemli bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Tütün dumanında bulunan zararlı kimyasallar, rahim ağzı hücrelerinde DNA hasarına yol açabilmenin yanı sıra HPV'nin bağışıklık sistemi tarafından temizlenmesini de zorlaştırarak kanser oluşumuna neden olabiliyor. Sigara kullanıyorsanız mutlaka bırakın.

GENETİK

Yumurtalık kanserlerinin en az dörtte birinin BRCA1 ve BRCA2 gibi bazı genlerdeki kalıtsal değişimler sebebiyle geliştiği biliniyor. Ailesinde ve akrabalarında kanser hikayesi olan kadınların düzenli kontrollerini aksatmamalarını ve gerekirse genetik testler yaptırarak risklerini belirlemelerini önermekteyiz. İhtiyaç halinde kanser gelişmeden önleyici cerrahiler uygulamaktayız.