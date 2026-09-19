Meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi istendi.

"SU VE ŞEKERSİZ İÇECEKLER TERCİH EDİLMELİ"

Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılması, daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi, toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir."