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JN.1 varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? DSÖ açıkladı: ''Hızla yayılıyor!'' JN.1 belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Tedavisi, ilacı...

Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından koronavirüsün bir alt varyantı JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine alındı. JN.1' dünyanın birçok ülkesinde görüldü. Peki JN.1 varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? JN.1 virüsü belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı?

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 11:01 Güncelleme 21 Aralık 2023, 11:05
JN.1 varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? DSÖ açıkladı: ’’Hızla yayılıyor!’’ JN.1 belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Tedavisi, ilacı...

JN.1 varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? JN.1 virüsü belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Yeni varyant nasıl geçer? soruları Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Covid varyantı Omicron'un alt varyantı JN.1 için uyarılar peş peşe geldi. WHO yetkilileri, bu kış, Covid vakalarının ve diğer enfeksiyonların artabileceğini vurguladı. İşte detaylar...

JN.1 VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

JN.1 varyantı dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, Çin ve ABD'de görüldü.

AŞISI, İLACI VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor.

JN.1 VARYANTI NEDİR?

JN.R Covid varyantı Omicron'un alt varyantıdır. Covid'e neden olan virüs zaman içerisinde değişime uğruyor ve bu farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, şu anda JN.1 de dahil olmak üzere Omicron ile bağlantılı bir dizi "dikkate alınması gereken varyantı" takip ediyor, ancak bunların hiçbiri henüz endişe verici görülmüyor.

Omicron bir süredir dünya çapında baskın olan varyant konumunda.

JN.1 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

🔴Ateş ve titreme
🔴Öksürük
🔴Kas ve vücut ağrıları
🔴Boğaz ağrısı
🔴Nefes darlığı
🔴Tat ve koku kaybı
🔴Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı
🔴Baş ağrısı
🔴Kusma
🔴İshal

KORONAViRÜS VAKALARINDA ARTIŞA NEDEN OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

JN.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre şu anda ülkede en hızlı yayılan varyant ve enfeksiyonların yüze 15 ila 29'unu oluşturuyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da, JN.1'in şu anda laboratuvarda analiz edilen pozitif Covid vakalarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu ve bu ve diğer varyantlarla ilgili tüm verileri izlemeye devam edeceğini söyledi.

JN.1'in hızla yayılmasının nedeni muhtemelen spike proteininde türediği BA.2.86 varyantınınkine ek bir mutasyona sahip olması.

WHO'nun risk değerlendirmesinde, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor" deniliyor.

WHO'ya göre, JN.1'in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda hâlâ sınırlı kanıt bulunuyor.

Bu varyantın insanları öncekilere göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt yok.

Ancak WHO yetkilileri, Covid'le hastaneye kabul edilen kişilerle ilgili veri raporlayan ülkelerin sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için WHO şunları öneriyor:

👉Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın.
👉Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın.
👉Ellerinizi düzenli olarak temizleyin.
👉Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın.
👉Covid belirtileriniz varsa test yaptırın.

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