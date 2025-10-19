PODCAST CANLI YAYIN

İşte stresi yenmenizi sağlayacak tavsiyeler...

Yoğun stres, hem psikolojik hem fiziksel sorunlara yol açabilir. Duygularınızı paylaşmak, eleştirel düşünceden uzak durmak, sınırlarınızı bilmek ve düzenli fiziksel aktivite stresle başa çıkmada etkili yöntemlerdir.

Stres, hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor. Zaman zaman yaşadığımız stresin bizim için koruyucu bir etkisi olabiliyor. Örneğin tehlike altında hissettiğimizde o tehlikeden uzaklaşmamıza ya da zorlayıcı bir durumun içinden çıkabilmemize olanak sağlasa da yoğun düzeyde yaşanan stres hem psikolojik hem de fiziksel olarak bazı belirtilere neden olabiliyor. Klinik Psikolog Gamze Şekerci Kuka, stresi azaltmaya yönelik tavsiyeler veriyor:

Duygularınızı sizi anlayacağını düşündüğünüz biriyle paylaşmaya çalışın.
Olaylara gereğinden fazla eleştirel veya yargılayıcı bir şekilde yaklaşmayın.
Sınırlarınızın farkında olmaktan ve yardım istemekten çekinmeyin.
Fiziksel aktivite yapın. Bu yürüyüş ya da koşu olabilir.

