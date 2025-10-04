PODCAST CANLI YAYIN

İşte stresi azaltan 10 besin

Stres, gündelik hayatta çok çeşitli koşullar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen stresi azaltan 10 besinle ilgili bilgiler veriyor:

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Magnezyum stres anında artan kortizol hormonun düşürür.
YABAN MERSİNİ: Dopaminle stresi azaltarak beyin kendini rahatlamış hisseder.
SOMON: İçeriğindeki n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir.
YULAF EZMESİ: Lif miktarının çok yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar.
BİTTER ÇİKOLATA: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır.
YEŞİL ÇAY: L-Theanine adlı amino asit dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olur.
KIRMIZI BİBER: Kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü ortadan kaldırır.
YEŞİL MERCİMEK: Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. Bitkisel protein deposudur. Kas gelişiminde çok etkilidir.
YUMURTA: Özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonun salgılanmasını artırır.
KEFİR: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresi azaltır.

