İşte stresi azaltan 10 besin

Stres, gündelik hayatta çok çeşitli koşullar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen stresi azaltan 10 besinle ilgili bilgiler veriyor:



KABAK ÇEKİRDEĞİ: Magnezyum stres anında artan kortizol hormonun düşürür.

YABAN MERSİNİ: Dopaminle stresi azaltarak beyin kendini rahatlamış hisseder.

SOMON: İçeriğindeki n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir.

YULAF EZMESİ: Lif miktarının çok yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar.

BİTTER ÇİKOLATA: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır.

YEŞİL ÇAY: L-Theanine adlı amino asit dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olur.

KIRMIZI BİBER: Kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü ortadan kaldırır.

YEŞİL MERCİMEK: Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. Bitkisel protein deposudur. Kas gelişiminde çok etkilidir.

YUMURTA: Özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonun salgılanmasını artırır.

KEFİR: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresi azaltır.