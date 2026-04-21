İşitme kaybı beyni yaşlandırıyor: Kulak kireçlenmesi ve demans bağlantısı

Halk arasında kulak kireçlenmesi olarak bilinen otoskleroz, özellikle genç yaşlarda ortaya çıkarak kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor. Kadınlarda iki kat daha sık görülen bu hastalık, tedavi edilmediğinde demans ve depresyon riskini artırıyor. Prof. Dr. Arif Ulubil, %95 başarı oranıyla tedavi edilebilen bu sinsi hastalığın belirtilerini ve kritik tedavi yöntemlerini anlattı.

  • Otoskleroz, iç kulak kapsülünü oluşturan kemikteki yenilenme döngüsünün bozulmasıyla ortaya çıkan ve işitme kaybına yol açan bir hastalıktır.
  • Hastalık toplumun yüzde 1'inde görülüyor ve 15-45 yaşları arasında, özellikle 20'li yaşlarda ortaya çıkıyor.
  • Otoskleroz kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülüyor ve hastaların yüzde 75'inde her iki kulağı etkiliyor.
  • Hastalığın neden olduğu kalıcı işitme kaybı, beynin kelimeleri işleme kapasitesini yitirmesine ve erken demans riskine yol açıyor.
  • Cerrahi tedavi yüzde 95 başarı oranıyla en çok tercih edilen yöntem olurken, cerrahi istemeyen hastalar işitme cihazı kullanıyor.

Otoskleroz, halk arasında kulak kireçlenmesi olarak biliniyor. İç kulak kapsülünü oluşturan kemikteki yenilenme döngüsünün bozularak anormal sert bir kemik dokunun ortaya çıkması, sesin iç kulağa iletilmesini engelliyor. İşte bu durum, ilerleyen süreçte işitme kayıplarına yol açıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arif Ulubil, ülkemizde sık görülen ancak pek bilinmediği için ihmal edilen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Otoskleroz, iç kulaktaki kemik yapının sertleşmesiyle işitme kaybına yol açıyor.

20'DE BAŞLAR

Kulak kireçlenmesi, toplumun yüzde 1'inde görülüyor. Özellikle genç erişkinlerde işitme kaybına yol açıyor. En çok 20'li yaşlarda kendini belli eden, 15-45 yaşları arasında rastlanan hastalığın görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla oluyor. Bilinen belirli bir nedeni olmamasına rağmen genetik faktörler ve hormonal değişikliklerin hastalığa yol açabileceği düşünülüyor.

BU ŞİKAYETLER VARSA

Otoskleroz, genellikle zamanla kademeli olarak artan işitme kaybıyla belirti veriyor. Hastaların yaklaşık yüzde 75'inde işitme kaybı her iki kulağı da etkiliyor. Prof. Dr. Ulubil "Otoskleroz hastaları kendi seslerini kulaklarında daha güçlü duyduklarından düşük sesle konuşur. Bazı hastalar ilginç bir şekilde gürültülü ortamlarda konuşmaları daha iyi takip edebildiklerini de belirtebiliyorlar. İşitme kaybına bazen kulak çınlaması, baş dönmesi ve denge sorunu olur" bilgisini veriyor.

DEMANS RİSKİ YÜKSEK

Kulak kireçlenmesinin neden olduğu kalıcı işitme kaybı, zamanla nörolojik hastalıklara da zemin hazırlıyor. Öyle ki kulak duymadığında beyin zaman içinde kelimeleri işleme kapasitesini yitiriyor. Hastalarda erken demans ortaya çıkabiliyor. Ayrıca işitememenin yarattığı depresyona sık rastlanıyor.

TEDAVİDE BAŞARI %95

Prof.Dr. Ulubil, tedaviyle ilgili şunları söylüyor: İşitme kaybı tedavisinde; cerrahi en çok tercih edilen ve uygulanan tedavi şeklidir. Düzelme olasılığı yüzde 95'tir. Cerrahi tedavi istemeyen kişiler işitme cihazları kullanılır.

