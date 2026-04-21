Otoskleroz, iç kulak kapsülünü oluşturan kemikteki yenilenme döngüsünün bozulmasıyla ortaya çıkan ve işitme kaybına yol açan bir hastalıktır.

Hastalık toplumun yüzde 1'inde görülüyor ve 15-45 yaşları arasında, özellikle 20'li yaşlarda ortaya çıkıyor.

Otoskleroz kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülüyor ve hastaların yüzde 75'inde her iki kulağı etkiliyor.

Hastalığın neden olduğu kalıcı işitme kaybı, beynin kelimeleri işleme kapasitesini yitirmesine ve erken demans riskine yol açıyor.

Cerrahi tedavi yüzde 95 başarı oranıyla en çok tercih edilen yöntem olurken, cerrahi istemeyen hastalar işitme cihazı kullanıyor.

Otoskleroz, halk arasında kulak kireçlenmesi olarak biliniyor. İç kulak kapsülünü oluşturan kemikteki yenilenme döngüsünün bozularak anormal sert bir kemik dokunun ortaya çıkması, sesin iç kulağa iletilmesini engelliyor. İşte bu durum, ilerleyen süreçte işitme kayıplarına yol açıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arif Ulubil, ülkemizde sık görülen ancak pek bilinmediği için ihmal edilen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

20'DE BAŞLAR Kulak kireçlenmesi, toplumun yüzde 1'inde görülüyor. Özellikle genç erişkinlerde işitme kaybına yol açıyor. En çok 20'li yaşlarda kendini belli eden, 15-45 yaşları arasında rastlanan hastalığın görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla oluyor. Bilinen belirli bir nedeni olmamasına rağmen genetik faktörler ve hormonal değişikliklerin hastalığa yol açabileceği düşünülüyor.