İşitme kaybı alzheimer yapar

İşitme yönünden en büyük tehlikelerden birisini yüksek sese maruz kalmak oluşturuyor. Dr. Selma Yılar, "Gençlerin kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemesi bu yaşlarda işitme kaybı oranını artırmaktadır. Ayrıca gürültülü şehir hayatı da işitme kaybı için risk oluşturmaktadır. İşitme kaybı, yaşlılıkta da en sık görülen sağlık problemlerinden birisidir" diyor. Araştırmaların işitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini gösterdiğini belirten Yılar, "Erken tanı ve tedavi önem taşıyor. Tedavisi yapılmayan yaşlıların toplumdan uzaklaştığı, yalnızlık çektiği ve depresyon olduğu bilinmektedir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN