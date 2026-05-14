İnsülin direncini kökten bitiren altın kurallar: Her 3 kişiden 1'i tehlikede!
İnsülin direnci, bel bölgesindeki yağlanmayla belirti veriyor. Son dönemde gençlerde alarm veriyor. Dr. Belgin Küçükkaya, "İnsülin direnci diyabet ile kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir" diyor. Önerilerde bulunuyor.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Dünyada erişkinlerin yüzde 25-35'inde insülin direnci görülürken, Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin insülin direnci veya prediyabet sürecinde olduğu tahmin ediliyor.
- İnsülin direnci artık sadece ileri yaşlarda değil, 20'li yaş grubunda, ergenlik ve çocukluk döneminde de giderek daha sık görülüyor.
- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Küçükkaya, erken yaşta başlayan insülin direncinin tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkma yaşını erkene kaydırdığını belirtiyor.
- Fiziksel hareketsizlik, hatalı beslenme, fast-food ve paketli gıda tüketimi, ekran başında geçirilen sürenin artması gençlerde insülin direncinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor.
- Yemek sonrası uyku hali, tatlı krizleri, karın bölgesinde yağlanma ve kilo vermede zorlanma insülin direncinin en yaygın belirtileri olarak gösteriliyor.
Modern yaşam tarzının etkisiyle insülin direnci artık küresel bir sağlık sorunu haline geldi. Dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 25–35'inde insülin direnci olduğu tahmin ediliyor. Kesin tanı verileri değişiklik göstermekle birlikte ülkemizde de yaklaşık her 3 kişiden 1'inin insülin direnci veya prediyabet, bir başka deyişle ileride tip 2 diyabet gelişme riskini gösteren metabolik bir tablo sürecinde olduğu düşünülüyor.
İnsülin direnci artık yalnızca ileri yaşlarda değil; 20'li yaş grubunda, ergenlik döneminde, hatta çocukluk çağında da giderek daha sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Küçükkaya, erken yaşta başlayan insülin direncinin ilerleyen yıllarda ciddi hastalıklara zemin hazırladığına dikkat çekerek, "İnsülin direnci ne kadar erken başlarsa; tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkma yaşı da o kadar erkene kaymaktadır. Ayrıca, uzun süreli metabolik yük, organ hasarını da hızlandırmaktadır" diyor.
HAREKETSİZLİK RİSKİ ARTIRIR
İnsülin direncinin en önemli risk faktörleri arasında fiziksel hareketsizlik, hatalı beslenme (yüksek kalorili ve rafine karbonhidrat ağırlıklı gıdalar) genetik yatkınlık, uyku düzensizliği ve stres yer alıyor. Fast-food tüketiminin yaygınlaşması, özellikle paketli gıdalar ve kolalı içeceklerin tüketilmesi, ekran başında geçirilen sürenin artması ve fiziksel aktivitenin azalması gençlerde oluşan insülin direncinin en önemli sebeplerini oluşturmaktadır. Bu etkenler doğrudan metabolik sistemi etkilemelerinin yanı sıra karın bölgesinde yağlanmaya yol açmaktadırlar. Karın bölgesindeki yağlar insülinin etkisini bozan hormonlar ve inflamatuar maddeler salgılamaktadır. Ayrıca araştırmalar, çocukluk çağı obezitesindeki artışa paralel olarak gençlerde insülin direncinin daha sık görüldüğünü göstermektedir.
GEÇ TANI KONULUYOR
En yaygın belirtiler; yemek sonrası uyku hali ve halsizlik, tatlı krizleri, karın bölgesinde yağlanma ile kilo vermede zorlanmadır. Yorgunluk ve dikkat azalması da insülin direncine bağlı gelişebilmektedir. Bu belirtiler sıklıkla göz ardı edildiği için insülin direncine çoğunlukla geç tanı konuluyor. Oysa erken dönemde yapılacak yaşam tarzı değişikliğiyle insülin direnci büyük ölçüde geriletilebiliyor.
İNSÜLİN DİRENCİNE KARŞI 6 ÖNEMLİ KURAL
Haftada en az 150 dakika düzenli fiziksel aktivitede bulunmak
Dengeli ve düşük glisemik indeksli beslenmek
Şekerli içeceklerden uzak durmak
Paketli ve işlenmiş gıda tüketimini azaltmak
Sağlıklı kiloyu korumak
Yeterli uyumak ve stres yönetimine dikkat etmek
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık