İnsan hayatı için kritik önem taşıyan kalp ihmale gelmiyor!

Prof. Dr. Timur Timurkaynak, tansiyon, diyabet, obezite, sigara, yüksek kolesterol, hareketsizlik ve yanlış beslenmenin kalbin en büyük düşmanları olduğunu söylüyor. Öte yandan kalp hastalıklarında genetik faktörlerin etkisi olduğunu belirtiyor. "Ancak bu risk faktörleri sadece kalbimizi değil, tüm damarlarımızı etkileyen risk faktörleridir. Dolayısı ile kalp sağlığı için aldığımız her önlem bizi sadece kalp krizi ve kalp yetmezliğinden değil, aynı zamanda felç, böbrek yetmezliği, aort anevrizması, hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanser ve obeziteden de korur" diyor. Kalp sağlığını korumak için düzenli egzersizi öneren Timurkaynak her gün 10 bin adım atılmasını tavsiye ediyor: Eğer kanda yüksek şeker, insülin, tuz, kolesterol, nikotin ve yüksek basınç var ise tüm organlarınız bu zararlı maddelere maruz kalarak hızla bozulur. Sağlıklı kalpler, sağlıklı damarlar ile beslenir. Damar yapımız bozulduğunda hastalık başlamış olur. Sağlıklı beslenme, spor, düzenli kontrollerle damarlarımızı ve kalbimizi genç tutmak hiç de zor değil.
SİVİLCENİN NEDENİ YANLIŞ DİYETİ
Sivilce hemen her yaşta görülebiliyor. Dermotoloji Uzmanı Behram Danış, akne oluşumunun genetik yatkınlık, hormonlar, propionibacterium acnes isimli bakteri önemli rol oynadığını söylüyor. Sigara kullanımı, diyet, stres gibi diğer birçok faktörün de etkili olduğunu belirtiyor. "Yüksek glisemik indeksi olan gıdalarla akne tetikleniyor. Bu yüzden bu tür gıdaların kullanılması önerilmemektedir. Yağlı yiyeceklerin tüketimi sebum (yağ salgısı) artırır. Adet döneminde hormon miktarı değiştiğinden, sivilceler çoğalabilir" diyor.
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ KIRMIZI
Birbirinden lezzetli yaz meyveleri, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Betül Mert, yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. "Çilek D vitamini, A vitamini bakımından zengindir. Kiraz da, kırmızı meyveler bizim için antioksidan meyvelerdir. O da C vitamini bakımından zengindir ve A vitamini barındırır. Aynı zamanda kiraz idrar söktürücüdür. Baş ağrısına da etkisi vardır. Tabi miktarlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir porsiyon ölçüsü kiraz için 10-12 adettir" bilgisini veriyor.
BİR BARDAKTA SAYISIZ ŞİFA
Probiyotik deposu kefir, şifa dağıtıyor. Yüksek besin değeri sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor. Ayrıca bağışıklığı da güçlendiriyor. Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, bir bardak kefirde saklı faydaları sıralıyor:
KALBİ KORUR: Potasyum içeren kefir, tansiyonu dengeler. Kalp hastalıkları riskini azaltır.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Kefirdeki kalsiyum ise kemik sağlığını iyileştirir. Osteoporoz riskini azaltır.
PSİKOLOJİYİ DÜZELTİR: Probiyotikler sayesinde kefir, duygusal durumu iyileştirir. Anksiyeteyi azaltır. Psikolojik rahatsızlıkları tedavi eder.
DOĞAL GÜZEL
Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor. Yağ yakma ve zayıflamayı teşvik ediyor. Cildi nemlendiriyor, akne ve sivilce sorununu bitiriyor. Saçları da besliyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kanserden koruyor. Mantar enfeksiyonunu iyileştiriyor.
MUZ ZAYIFLATIR
Muz, tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını güçlendirir. Sindirim sistemini düzenler. Böbrek taşını engeller. Zayıflamaya yardımcı olur. Baş ağrısına iyi gelir.
ROKA MUTLU EDER
Roka, cinsel gücü artırır. Kemik erimesi hastalığına karşı koruma sağlar. Sindirimi düzenler. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Kanserle savaşır.
CİLDE ARGAN YAĞI
Cildi nemlendirerek yaşlanmayı durduran Argan yağı, sivilce problemlerini azaltır. Saçları canlandırır ve kepek sorununu bitirir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kolesterolü de düşürür.