F1 pilotları boyun antrenmanlarına haftada iki-üç kez 10-15 dakika ayırıyor ve bu süre masa başı çalışanlar için de etkili olabiliyor.

Formula 1 pilotları yarış sırasında yerçekiminin beş katına ulaşan kuvvetlere karşı özel boyun antrenmanları yapıyor.

Saatte 300 kilometreyi aşan hızlarda yarışan Formula 1 sürücülerinin dayanıklılığının arkasında yoğun fiziksel hazırlık bulunuyor. Spor hekimleri ise pilotların kullandığı bazı boyun egzersizlerinin, uzun süre bilgisayar başında çalışan kişilerde görülen boyun ve sırt ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

FORMULA 1 PİLOTLARININ BOYUN ANTRENMANLARI "TEKNOLOJİ BOYNU"NA KARŞI UMUT OLABİLİR

Formula 1 dünyasında güçlü bir boyun, yalnızca fiziksel dayanıklılık değil aynı zamanda güvenlik açısından da büyük önem taşıyor. Yüksek hızlarda viraj alan pilotlar, yarış sırasında oluşan yoğun kuvvetlere karşı başlarını sabit tutabilmek için özel antrenman programları uyguluyor.

Uzmanlara göre bu çalışmalar, günümüzde yaygınlaşan "teknoloji boynu" sorunuyla mücadelede de ilham verebilir.

F1 PİLOTLARI BOYUN KASLARINI ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRIYOR

Formula 1 sürücüleri, yarış sırasında yerçekiminin yaklaşık beş katına ulaşan kuvvetlere maruz kalıyor. Bu nedenle boyun kaslarını güçlendirmek için ağırlıklı koşum takımları, direnç bantları ve vücut ağırlığıyla yapılan özel egzersizler kullanılıyor.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile çalışan performans koçu Antti Kontsas, sağlıklı boyun yapısının yalnızca sporcular için değil herkes için önemli olduğunu söyledi.

Kontsas, "Normal bir insanın Formula 1 pilotu gibi bir boyna ihtiyacı olmayabilir. Ancak sağlıklı temeller herkes için aynıdır" ifadelerini kullandı.

"BİLGİSAYAR BOYNU" MODERN ÇAĞIN YAYGIN SORUNLARINDAN BİRİ

Atlanta merkezli spor hekimliği uzmanı Dr. Neeru Jayanthi'ye göre uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakmak, boyun ve omurga üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Jayanthi, özellikle masa başında çalışan kişilerin saatler boyunca başlarının yanlış pozisyonda kaldığını fark etmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bilgisayarın önünde iki, üç hatta dört saat oturuyorsunuz ve başınızın omurgayla uyumsuz pozisyonda olduğunu fark etmiyorsunuz."

Uzmanlar, ekran karşısında duruşa dikkat edilmesi ve düzenli aralıklarla çenenin geriye çekilmesi gibi basit hareketlerin faydalı olabileceğini ifade ediyor.

Kontsas'ın önerdiği egzersizlerden biri, sırt üstü uzanırken başı kontrollü şekilde aşağı sarkıtıp ardından yatay pozisyonda sabit tutmak. Bu hareketin özellikle boynun ön kısmındaki kasları çalıştırdığı belirtiliyor.

Yan plank pozisyonunda başı omuz hizasında tutmak da önerilen egzersizler arasında yer alıyor. İleri seviyede ise direnç bantları ve ağırlıklı başlıklar kullanılabiliyor.

Uzmanlar, bu tür çalışmaların kişisel sınırlar dikkate alınarak ve aşamalı şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor. Boyun sakatlığı geçmişi olan kişilerin ise egzersizlere başlamadan önce doktora danışması öneriliyor.

HAFTADA BİRKAÇ DAKİKA BİLE ETKİLİ OLABİLİR

Formula 1 pilotlarının dahi boyun antrenmanlarına haftada iki veya üç kez, yaklaşık 10-15 dakika ayırdığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre kısa ama düzenli egzersizler, masa başı çalışan kişilerde görülen boyun, omuz ve sırt ağrılarının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

BOYUN GÜCÜ BAŞKA SAĞLIK SORUNLARINDA DA ÖNEMLİ OLABİLİR

Dr. Jayanthi, güçlü boyun ve gövde kaslarının yalnızca duruş bozukluklarına değil, başka sağlık sorunlarına karşı da koruyucu olabileceğini söyledi.

Boyun egzersizlerinin beyin sarsıntısının önlenmesi ve iyileşme sürecinde etkili ve düşük maliyetli yöntemlerden biri olduğunu belirten Jayanthi, omurga gücünün spor yaralanmalarının azaltılmasında da önemli rol oynadığını ifade etti.

(Science Alert, Takvim Foto Arşiv)