İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)



PERŞEMBE

Kahvaltı:

Yoğurt ve bir avuç karışık meyve ile granola



Öğle yemeği:

Bir porsiyon tereyağlı fasulye, domates çorbası, kızarmış ekşi maya ekmek



Akşam yemeği:

Bir porsiyon somon, kızarmış domates

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)



CUMA

Kahvaltı:

Yarım yağlı süt, muz ve fındıkla rendelenmiş buğday



Öğle yemeği:

Füme alabalık, çekirdeksiz üzüm, tere ve rezene ile yapılan salata



Akşam yemeği:

Domates, sarımsak ve kekikle doldurulmuş közlenmiş kırmızı biberler, kinoa ile tüketebilirsiniz

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)



CUMARTESİ

Kahvaltı:

Yarım muz, bir avuç çilek, 1 yemek kaşığı fındık ezmesi ve 150 ml sütten yapılmış smoothie



Öğle yemeği:

Soğuk rendelenmiş kızarmış tavuk. Şeftali. Marul ve humusla tam tahıllı dürüm



Akşam yemeği:

Tam buğday unuyla yapılmış ve enginar, kuşkonmaz ve ricotta peyniriyle kaplanmış pizza.

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)



PAZAR

Kahvaltı:

Az yağlı krem peynir ve füme somonla kaplı ekşi mayalı tost. Bir kase meyve



Öğle yemeği:

Nohut ve ızgara Akdeniz sebzeleriyle yapılmış kuskus



Akşam yemeği:

Kabuklu patates dilimleriyle biftek, balzamik sirke ve zeytinyağında karıştırılmış roka ve parmesan TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN