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İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü

Kendinizi gergin ama yorgun mu hissediyorsunuz? Sık sık sinirli misiniz veya tükenmenin eşiğinde misiniz? Kilonuzu kontrol etmekte zorlanıyor musunuz? Bunlar, vücudumuzun günlük hayatın streslerine karşı ‘kırmızı alarm’ hormonu olarak bilinen hormonun çok fazlasını salgılayarak tepki vermesiyle oluşan mutsuzluktur. Ancak size bir müjde var. İşte size İngiliz Cambridge Üniversitesi uzmanlarının hazırladığı 1 haftalık diyet.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü

İÇİNDEKİLER

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PAZARTESİ
Kahvaltı:
Yarım yağlı sütle yapılan yulaf lapası, üzerine meyveler, badem ve bal eklenmiş

Öğle yemeği:
Kızarmış ekşi mayalı ekmek üzerinde konserve sardalya, dilimlenmiş salatalık ve havuç

Akşam yemeği:
Renkli sebzelerle sote, bir tavuk göğsü, tam buğday eriştesi…

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)
SALI
Kahvaltı:
Şeker domates ve keçi peynirli omlet, portakal suyu

Öğle yemeği:
Bir kutu nohut, tahin ve sarımsakla yapılmış kırmızı biber ve patlıcan humusu, çavdar ekmeğinde servis edilir. Ödül olarak orta boy muz

Akşam yemeği:
Izgara tavuk göğüs, fırında patates

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)

ÇARŞAMBA
Kahvaltı:
Ekşi mayalı ekmek üzerine yağsız peynir, haşlanmış 2 yumurta

Öğle yemeği:
Sotelenmiş ıspanak ve ufalanmış beyaz peynirle doldurulmuş fırında tatlı patates

Akşam yemeği:
Bezelye, bakla ve sütlü tatlı

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)

PERŞEMBE
Kahvaltı:
Yoğurt ve bir avuç karışık meyve ile granola

Öğle yemeği:
Bir porsiyon tereyağlı fasulye, domates çorbası, kızarmış ekşi maya ekmek

Akşam yemeği:
Bir porsiyon somon, kızarmış domates

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)

CUMA
Kahvaltı:
Yarım yağlı süt, muz ve fındıkla rendelenmiş buğday

Öğle yemeği:
Füme alabalık, çekirdeksiz üzüm, tere ve rezene ile yapılan salata

Akşam yemeği:
Domates, sarımsak ve kekikle doldurulmuş közlenmiş kırmızı biberler, kinoa ile tüketebilirsiniz

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)

CUMARTESİ
Kahvaltı:
Yarım muz, bir avuç çilek, 1 yemek kaşığı fındık ezmesi ve 150 ml sütten yapılmış smoothie

Öğle yemeği:
Soğuk rendelenmiş kızarmış tavuk. Şeftali. Marul ve humusla tam tahıllı dürüm

Akşam yemeği:
Tam buğday unuyla yapılmış ve enginar, kuşkonmaz ve ricotta peyniriyle kaplanmış pizza.

İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)

PAZAR
Kahvaltı:
Az yağlı krem peynir ve füme somonla kaplı ekşi mayalı tost. Bir kase meyve

Öğle yemeği:
Nohut ve ızgara Akdeniz sebzeleriyle yapılmış kuskus

Akşam yemeği:
Kabuklu patates dilimleriyle biftek, balzamik sirke ve zeytinyağında karıştırılmış roka ve parmesan

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