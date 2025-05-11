İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)
PERŞEMBE
Kahvaltı:
Yoğurt ve bir avuç karışık meyve ile granola
Öğle yemeği:
Bir porsiyon tereyağlı fasulye, domates çorbası, kızarmış ekşi maya ekmek
Akşam yemeği:
Bir porsiyon somon, kızarmış domates
İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)
CUMA
Kahvaltı:
Yarım yağlı süt, muz ve fındıkla rendelenmiş buğday
Öğle yemeği:
Füme alabalık, çekirdeksiz üzüm, tere ve rezene ile yapılan salata
Akşam yemeği:
Domates, sarımsak ve kekikle doldurulmuş közlenmiş kırmızı biberler, kinoa ile tüketebilirsiniz
İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)
CUMARTESİ
Kahvaltı:
Yarım muz, bir avuç çilek, 1 yemek kaşığı fındık ezmesi ve 150 ml sütten yapılmış smoothie
Öğle yemeği:
Soğuk rendelenmiş kızarmış tavuk. Şeftali. Marul ve humusla tam tahıllı dürüm
Akşam yemeği:
Tam buğday unuyla yapılmış ve enginar, kuşkonmaz ve ricotta peyniriyle kaplanmış pizza.
İngiliz uzmanların hazırladığı muhteşem listeyle strese elveda! İşte 7 günlük diyet formülü. (AA)
PAZAR
Kahvaltı:
Az yağlı krem peynir ve füme somonla kaplı ekşi mayalı tost. Bir kase meyve
Öğle yemeği:
Nohut ve ızgara Akdeniz sebzeleriyle yapılmış kuskus
Akşam yemeği:
Kabuklu patates dilimleriyle biftek, balzamik sirke ve zeytinyağında karıştırılmış roka ve parmesan