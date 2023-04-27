İngiliz bilim adamları araştırdı: Patates kızartması depresyona yol açıyor!

İngiltere'de yapılan araştırma, patates kızartmasının sağlığa olan zararını kanıtladı. 11 yıl boyunca süren araştırmaya göre kızarmış gıdaların kaygı bozukluğu ve depresyonu tetiklediği anlaşıldı. Bunun nedeni, kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılıydı! Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği açıklandı.
TÜP BEBEKTE YAŞA TAKILMAYIN
Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Buna göre 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunamaması durumuna kısırlık deniliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tercih ettiği tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşına dikkat çekiyor.
Çünkü ilerleyen yaşta hem yumurta rezervinin hem de kalitesinin düştüğünü vurguluyor. Şöyle devam ediyor: Testise ait hastalıklar, genetik, hormonal problemler, erkek infertilitesine neden olabilir. Tüp bebekte başarı özellikle ilk 3-4 tüp bebek denemesinde daha yüksektir. Deneyimli tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmek çok önemlidir.
YUMURTAYLA IŞILDASIN SAÇLAR
Saç dökülmesi kadın erkek herkesi mağdur ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, A vitamini eksikliğinin, saç dökülmesini artırdığını belirtiyor. "Protein eksikliğine engel olabilmek için mutlaka et, balık ve yumurta, süt ürünlerini tüketmek gerekir. Bu sayede vücudunuzdaki vitamin eksikliğini giderirken, saçın da aynı şekilde beslenmesini sağlamış oluyorsunuz" bilgisini veriyor.
AĞRI KESİCİ SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit öksürük ve astıma iyi geliyor. Kolesterolü düşürüyor. Sindirimi düzenliyor. Regl ağrısını kesiyor. Saç dökülmesini önlüyor. Karaciğeri hastalıklarını önlüyor. Obeziteden koruyor.
SEDEFE ÇARE MUZ
Vitamin deposu muz, sindirimi destekler. Sedef ve akne gibi cilt hastalıklarından korur. Mide ülserine şifa olur. Tansiyonu dengeler. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Enerji veren muz, sindirime yardımcı olur. Kanserle savaşır.
KABIZLIĞA TURPLA SON
Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Güçlü bir antioksidan olan bu sebze hastalıklardan koruyor. DNA hasarlarını gidererek kanserle savaşıyor. Kalp sağlığını korur.