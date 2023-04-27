İngiliz bilim adamları araştırdı: Patates kızartması depresyona yol açıyor!

İngiltere'de yapılan araştırma, patates kızartmasının sağlığa olan zararını kanıtladı. 11 yıl boyunca süren araştırmaya göre kızarmış gıdaların kaygı bozukluğu ve depresyonu tetiklediği anlaşıldı. Bunun nedeni, kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılıydı! Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği açıklandı.

TÜP BEBEKTE YAŞA TAKILMAYIN

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Buna göre 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunamaması durumuna kısırlık deniliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tercih ettiği tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşına dikkat çekiyor.

Çünkü ilerleyen yaşta hem yumurta rezervinin hem de kalitesinin düştüğünü vurguluyor. Şöyle devam ediyor: Testise ait hastalıklar, genetik, hormonal problemler, erkek infertilitesine neden olabilir. Tüp bebekte başarı özellikle ilk 3-4 tüp bebek denemesinde daha yüksektir. Deneyimli tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmek çok önemlidir.