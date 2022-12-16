İnatçı öksürük bronşit habercisi! Doktora muayene olun





HAYATI FITIK EDİYOR

Hemen herkes, bitmek bilmeyen bel ağrısından yakınıyor. Doç. Dr. Mustafa Karademir, bel fıtığıyla ilgili dikkat çeken bilgiler veriyor. Aşırı kilo, bilinçsiz yük kaldırma gibi durumların fıtığı tetiklediğini söylüyor. "Bel fıtığı ameliyatı olan hastalar artık kendilerini tamamen yeniden doğmuş gibi hissedebilir. Belinde rahatsızlığı bulunan hasta, bu şekilde hayatını idame ettiriyor. O yüzden bir yerde bu beldeki rahatsızlığının var olduğunu unutmamalı ve ona göre bel hareketlerini düzenlenmeli. Ona göre yaşamalı, yaşam şartlarının değiştirmeli. Hastalık tekrarlayabilir. O yüzden bel fıtığı ameliyatı olan hasta, bel fıtığı iyileşmiş dahi olsa; semptomları azalmış dahi olsa tamamen eski haline gelmesi çok çok mümkün değil" diyor.