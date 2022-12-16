İnatçı öksürük bronşit habercisi! Doktora muayene olun

Son günlerde hemen herkes geçmeyen inatçı öksürükten yakınıyor. 3 haftadan uzun sürüyorsa ihmal edilmemesi gerekiyor. Op. Dr. K. Ali Rahimi, önemli bilgiler veriyor.
HAYAT KURTARIR ANCAK...
Öksürük, vücudun en önemli savunma mekanizmalarından birini oluşturuyor. Solunum yolundan gelen her türlü virüs, bakteri, yabancı cisim ve mideden gelen asidi dışarıya atmak için meydana geliyor. Öksürüğün olmadığı durumlarda her nezlede virüs çok rahatlıkla üst solunum yollarından alt solunum yollarına inebiliyor. Öksürük mekanizmasının hayat kurtardığını ifade eden Rahimi, "Özellikle bazı gıda maddelerini veya yabancı cismin akciğere kaçmasını engellemek için öksürük hayat kurtarır. Ancak bazı yabancı cisimler de öksürüğü durdurur. Kişi öksüremediği zaman Heimlich ile güçlendirerek hastanın hayatı kurtulur. İlk yardım manevrası öğrenilmelidir" uyarısında bulunuyor.
İLAÇLAR BİLE NEDEN OLUR
3 haftayı geçen, geniz akıntısı, burun akıntısının akciğere doğru yönlendirilmesi, boğazın tahriş olması, faranjit, kronik enfeksiyon, zatürre, bronşit, reflü ve bazı ilaçların yan etkileri sonucu görülebiliyor.