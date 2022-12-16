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    İnatçı öksürük bronşit habercisi! Doktora muayene olun

    Öksürük, ihmale gelmiyor. Uzun sürmesi hastalıkları işaret ediyor. Uzmanlar, bronşite dikkat çekerek uyarıyor: Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji’ye muayene olun! İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    İnatçı öksürük bronşit habercisi

    Son günlerde hemen herkes geçmeyen inatçı öksürükten yakınıyor. 3 haftadan uzun sürüyorsa ihmal edilmemesi gerekiyor. Op. Dr. K. Ali Rahimi, önemli bilgiler veriyor.



    HAYAT KURTARIR ANCAK...
    Öksürük, vücudun en önemli savunma mekanizmalarından birini oluşturuyor. Solunum yolundan gelen her türlü virüs, bakteri, yabancı cisim ve mideden gelen asidi dışarıya atmak için meydana geliyor. Öksürüğün olmadığı durumlarda her nezlede virüs çok rahatlıkla üst solunum yollarından alt solunum yollarına inebiliyor. Öksürük mekanizmasının hayat kurtardığını ifade eden Rahimi, "Özellikle bazı gıda maddelerini veya yabancı cismin akciğere kaçmasını engellemek için öksürük hayat kurtarır. Ancak bazı yabancı cisimler de öksürüğü durdurur. Kişi öksüremediği zaman Heimlich ile güçlendirerek hastanın hayatı kurtulur. İlk yardım manevrası öğrenilmelidir" uyarısında bulunuyor.



    İLAÇLAR BİLE NEDEN OLUR
    3 haftayı geçen, geniz akıntısı, burun akıntısının akciğere doğru yönlendirilmesi, boğazın tahriş olması, faranjit, kronik enfeksiyon, zatürre, bronşit, reflü ve bazı ilaçların yan etkileri sonucu görülebiliyor.



        UZMANA BAŞVURMALI
        İnatçı öksürüğe karşı evde bazı tedaviler uygulanıyor. Ancak bunların da çözümsüz kalması durumunda bir uzmana muayene olmak gerekiyor. Op. Dr. K. Ali Rahimi, "Uzun süren öksürükte kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı ve kardiyoloji, uzmanına başvurulması gerekmektedir" diyor.



        HAYATI FITIK EDİYOR
        Hemen herkes, bitmek bilmeyen bel ağrısından yakınıyor. Doç. Dr. Mustafa Karademir, bel fıtığıyla ilgili dikkat çeken bilgiler veriyor. Aşırı kilo, bilinçsiz yük kaldırma gibi durumların fıtığı tetiklediğini söylüyor. "Bel fıtığı ameliyatı olan hastalar artık kendilerini tamamen yeniden doğmuş gibi hissedebilir. Belinde rahatsızlığı bulunan hasta, bu şekilde hayatını idame ettiriyor. O yüzden bir yerde bu beldeki rahatsızlığının var olduğunu unutmamalı ve ona göre bel hareketlerini düzenlenmeli. Ona göre yaşamalı, yaşam şartlarının değiştirmeli. Hastalık tekrarlayabilir. O yüzden bel fıtığı ameliyatı olan hasta, bel fıtığı iyileşmiş dahi olsa; semptomları azalmış dahi olsa tamamen eski haline gelmesi çok çok mümkün değil" diyor.



        KEFİR DİŞLERİ KORUR
        En faydalı probiyotiklerden kefir, düzenli olarak tüketildiğinde kemikleri güçlendirir. Diş çürümesini engeller. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Kansızlığı bitirir. Göz sağlığını destekler.



            KİŞNİŞ ÇOK FAYDALI
            Yemeklere lezzet katan kişniş, kötü kolesterolü düşürür. Sindirimi düzenler ve ishali keser. Demir eksikliğini bitirir. Alerji etkilerini azaltır. Ağız kokusunu giderir. Diş eti hastalıklarını önler. Gözü korur.

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            Haberler Sağlık İnatçı öksürük bronşit habercisi! Doktora muayene olun
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