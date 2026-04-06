İklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıklar polen maruziyetini artırarak alerji şikayetlerinin uzun süre devam etmesine neden oluyor.

Çocukların yaklaşık üçte birinde ve yetişkinlerin önemli bir kısmında alerjik hastalıklara rastlanıyor.

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nurhan Sayaca, alerjik hastalıkların tedavisinde korunma, ilaç tedavisi ve immünoterapi olmak üzere üç temel yaklaşım bulunduğunu belirtti.

İmmünoterapi olarak bilinen aşı tedavisi 3 ila 5 yıl sürmekte ve astım gelişme riskini azaltarak uzun vadeli iyileşme sağlayabilmektedir.

Uzmanlar, alerji belirtilerinin hafife alınmaması ve uzun süren şikayetlerde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıklar, mevsimsel alerjisi olan kişilerin daha uzun bir süre boyunca daha fazla polene maruz kalmasını sağlıyor. Bu durum alerjenlerin havada kalma süresini uzatıyor ve alerji şikayetlerini arttırıyor. Günümüzde çocukların yaklaşık üçte birinde, yetişkinlerin ise önemli bir kısmında alerjik hastalıklara rastlanıyor. Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nurhan Sayaca, alerjik hastalıkları, tanı ve tedavi yollarını anlattı.

İklim değişikliği polen sezonunu uzatarak alerji şikayetlerini artırıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir) En yaygın görülen alerjik hastalıklar; alerjik rinit (saman nezlesi), alerjik astım, ürtiker, atopik dermatit (egzema), arı alerjileri ve bazı gıda alerjileridir. Alerjik rinit hastalarının genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, astım hastalarında ise nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi belirtiler görülüyor.