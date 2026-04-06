İklim krizi alerji mevsimini uzattı: Uzmandan hava kirliliği uyarısı! Tedavi yöntemleri neler?

Son dönemde iklim değişikliği ve değişen yaşam tarzları nedeniyle alerjik hastalıkların görülme sıklığı hızla artıyor. Çocukların yaklaşık üçte birini etkileyen bu rahatsızlıklar, doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabiliyor. Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nurhan Sayaca, alerjik hastalıkların belirtileri, tanı yöntemleri ve yaşam kalitesini artıran 3 temel tedavi yaklaşımını mercek altına alıyor.

Giriş Tarihi:
  • İklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıklar polen maruziyetini artırarak alerji şikayetlerinin uzun süre devam etmesine neden oluyor.
  • Çocukların yaklaşık üçte birinde ve yetişkinlerin önemli bir kısmında alerjik hastalıklara rastlanıyor.
  • Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nurhan Sayaca, alerjik hastalıkların tedavisinde korunma, ilaç tedavisi ve immünoterapi olmak üzere üç temel yaklaşım bulunduğunu belirtti.
  • İmmünoterapi olarak bilinen aşı tedavisi 3 ila 5 yıl sürmekte ve astım gelişme riskini azaltarak uzun vadeli iyileşme sağlayabilmektedir.
  • Uzmanlar, alerji belirtilerinin hafife alınmaması ve uzun süren şikayetlerde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıklar, mevsimsel alerjisi olan kişilerin daha uzun bir süre boyunca daha fazla polene maruz kalmasını sağlıyor. Bu durum alerjenlerin havada kalma süresini uzatıyor ve alerji şikayetlerini arttırıyor. Günümüzde çocukların yaklaşık üçte birinde, yetişkinlerin ise önemli bir kısmında alerjik hastalıklara rastlanıyor. Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nurhan Sayaca, alerjik hastalıkları, tanı ve tedavi yollarını anlattı.

İklim değişikliği polen sezonunu uzatarak alerji şikayetlerini artırıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

En yaygın görülen alerjik hastalıklar; alerjik rinit (saman nezlesi), alerjik astım, ürtiker, atopik dermatit (egzema), arı alerjileri ve bazı gıda alerjileridir. Alerjik rinit hastalarının genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, astım hastalarında ise nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi belirtiler görülüyor.

Artan sıcaklıklar havadaki alerjenlerin daha uzun süre kalmasına neden oluyor.

Bu şikayetler özellikle ilkbahar aylarında ya da ev tozu gibi alerjenlere maruz kalındığında artıyor. Alerji tanısında hastanın şikayetleri ve öyküsü dikkatle değerlendirilmeli. Bunun yanında deri prick testleri ve bazı kan testleri ile kişinin hangi alerjenlere karşı duyarlılık geliştirdiği belirlenebilir.

Alerjik rinit en sık görülen alerjik hastalıklar arasında yer alıyor.

TEDAVİDE 3 TEMEL YAKLAŞIM

Alerjik hastalıkları tedavisinde üç temel yaklaşım bulunur. İlk olarak korunma önlemleri vardır. İkinci aşamada ilaç tedavileri uygulanır. Üçüncü ve en etkili yöntemlerden biri ise alerji aşıları olarak bilinen immünoterapidir. Bu tedavi alerjik hastalıkların seyrini değiştirebilen ve uzun vadede kalıcı iyileşme sağlayabilen tek yöntemdir.

Burun akıntısı ve hapşırık saman nezlesinin en yaygın belirtileri arasında.

Aşı tedavisinin süresi genellikle 3 ila 5 yıl arasında değişir. Ayrıca bu tedavinin astım gelişme riskini azaltma gibi uzun vadeli faydaları da bulunur. Öncelikle alerjinin testlerle net olarak ortaya konulması gerekir.

Astım hastalarında nefes darlığı ve hırıltılı solunum öne çıkıyor.

Özellikle polen, ev tozu akarı, küf mantarı veya arı alerjisi bulunan ve ilaç tedavisine rağmen şikayetleri devam eden hastalarda bu yöntem düşünülebilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanabilir.

İklim krizi alerji mevsimini uzattı: Uzmandan hava kirliliği uyarısı! Tedavi yöntemleri neler?-7

EV TOZU VE POLENE DİKKAT

Alerji belirtileri hafife alınmamalıdır. Alerjiye neden olan faktörler mümkün olduğunca azaltılmalı. Ev tozu alerjisi olanların ev temizliğine özen göstermeli.

Polen alerjisi bulunan kişilerin ise yoğun polen dönemlerinde açık havada uzun süre kalmamaya dikkat etmesi gerekir. Doktor önerisi dışında ilaç kullanılmamalı. Uzun süren veya yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şikayetlerde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

"Diyet yapayım" derken karaciğerinizden olmayın! Her 3 kişiden birinde yağlanma riski: Uzman isimden "detoks" uyarısı
SONRAKİ HABER

Karaciğeri bitiren 5 hata

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler