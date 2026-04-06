İklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıklar, mevsimsel alerjisi olan kişilerin daha uzun bir süre boyunca daha fazla polene maruz kalmasını sağlıyor. Bu durum alerjenlerin havada kalma süresini uzatıyor ve alerji şikayetlerini arttırıyor. Günümüzde çocukların yaklaşık üçte birinde, yetişkinlerin ise önemli bir kısmında alerjik hastalıklara rastlanıyor. Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nurhan Sayaca, alerjik hastalıkları, tanı ve tedavi yollarını anlattı.
En yaygın görülen alerjik hastalıklar; alerjik rinit (saman nezlesi), alerjik astım, ürtiker, atopik dermatit (egzema), arı alerjileri ve bazı gıda alerjileridir. Alerjik rinit hastalarının genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, astım hastalarında ise nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi belirtiler görülüyor.
Bu şikayetler özellikle ilkbahar aylarında ya da ev tozu gibi alerjenlere maruz kalındığında artıyor. Alerji tanısında hastanın şikayetleri ve öyküsü dikkatle değerlendirilmeli. Bunun yanında deri prick testleri ve bazı kan testleri ile kişinin hangi alerjenlere karşı duyarlılık geliştirdiği belirlenebilir.
TEDAVİDE 3 TEMEL YAKLAŞIM
Alerjik hastalıkları tedavisinde üç temel yaklaşım bulunur. İlk olarak korunma önlemleri vardır. İkinci aşamada ilaç tedavileri uygulanır. Üçüncü ve en etkili yöntemlerden biri ise alerji aşıları olarak bilinen immünoterapidir. Bu tedavi alerjik hastalıkların seyrini değiştirebilen ve uzun vadede kalıcı iyileşme sağlayabilen tek yöntemdir.
Aşı tedavisinin süresi genellikle 3 ila 5 yıl arasında değişir. Ayrıca bu tedavinin astım gelişme riskini azaltma gibi uzun vadeli faydaları da bulunur. Öncelikle alerjinin testlerle net olarak ortaya konulması gerekir.
Özellikle polen, ev tozu akarı, küf mantarı veya arı alerjisi bulunan ve ilaç tedavisine rağmen şikayetleri devam eden hastalarda bu yöntem düşünülebilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanabilir.
EV TOZU VE POLENE DİKKAT
Alerji belirtileri hafife alınmamalıdır. Alerjiye neden olan faktörler mümkün olduğunca azaltılmalı. Ev tozu alerjisi olanların ev temizliğine özen göstermeli.
Polen alerjisi bulunan kişilerin ise yoğun polen dönemlerinde açık havada uzun süre kalmamaya dikkat etmesi gerekir. Doktor önerisi dışında ilaç kullanılmamalı. Uzun süren veya yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şikayetlerde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.