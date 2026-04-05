Son yıllarda obezite, insülin direnci ve hatalı yaşam alışkanlıklarının artmasıyla birlikte karaciğer hastalıkları da hızla yaygınlaşıyor.
Özellikle karaciğer yağlanması, belirti vermeden ilerlediği için sinsi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre karaciğer, hasarın yüzde 80'ine kadar hiçbir belirti vermeyebiliyor ve birçok kişi hastalığını ancak geç evrede fark ediyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ümit Ünal, özellikle toplumda doğru bilinen yanlışların karaciğeri ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.
"Detoks" adı altında yapılan bilinçsiz uygulamaların da risk oluşturduğunu belirten Ünal, erken dönemde basit yaşam değişiklikleriyle karaciğer sağlığının korunabileceğini ifade ediyor.
Karaciğere en çok zarar veren 5 hatayı şöyle sıralıyor:
SADECE DİYET YAPIP EGZERSİZİ İHMAL ETMEK
Egzersiz yapılmadan uygulanan diyetler kas kaybına yol açıyor. Bu durum metabolizmayı yavaşlatırken insülin direncini artırıyor ve karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Düzenli yürüyüş gibi aktiviteler koruyucu etki sağlıyor.
MEYVE TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇMAK
Fruktoz içeriği nedeniyle aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasını artırabiliyor. Özellikle meyve suyunun lifsiz yapısı, şekerin daha hızlı emilmesine neden olarak riski büyütüyor.
KARACİĞERİ TEMİZLİYOR DÜŞÜNCESİYLE 'BİTKİSEL' ÜRÜNLER TÜKETMEK
İçeriği ve dozu bilinmeyen bitkisel ürünler, "doğal" algısıyla tüketilse de karaciğerde toksik etkilere yol açabiliyor. Literatürde bu tür ürünlere bağlı karaciğer yetmezliği vakaları da bulunuyor.
ALKOLÜN "ZARARSIZ BİR SINIRI" OLDUĞUNA İNANMAK
Alkol, karaciğerde inflamasyonu artırarak yağlanmanın siroza dönüşme riskini yükseltiyor. Özellikle yağlı karaciğeri olan kişilerde düşük miktarda alkol bile hastalığın ilerlemesini hızlandırabiliyor.
ŞOK DİYETLERLE HIZLI KİLO VERMEK
Kısa sürede verilen kilolar sağlıklı olmadığı gibi karaciğer üzerinde ciddi stres oluşturuyor. Çok düşük kalorili diyetler yağlanmayı artırabiliyor. Haftada 1–1,5 kilonun üzerindeki hızlı kilo kaybı, hastalığın ilerlemesini tetikleyebiliyor.