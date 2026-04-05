Son yıllarda obezite, insülin direnci ve hatalı yaşam alışkanlıklarının artmasıyla birlikte karaciğer hastalıkları da hızla yaygınlaşıyor.



Özellikle karaciğer yağlanması, belirti vermeden ilerlediği için sinsi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre karaciğer, hasarın yüzde 80'ine kadar hiçbir belirti vermeyebiliyor ve birçok kişi hastalığını ancak geç evrede fark ediyor.





Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ümit Ünal, özellikle toplumda doğru bilinen yanlışların karaciğeri ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.



"Detoks" adı altında yapılan bilinçsiz uygulamaların da risk oluşturduğunu belirten Ünal, erken dönemde basit yaşam değişiklikleriyle karaciğer sağlığının korunabileceğini ifade ediyor.