İdrarda kanama mesane kanserine sinyal veriyor! Dikkat tedavi de kesinlikle gecikmeyin

Hastalıklar, kimi zaman sinsice ilerliyor. Bazen de ufak tefek şikayetlerle 'sinyal' veriyor. Bunların başında, idrarda kanama şikayeti geliyor. Genellikle erkeklerde görülen bu durum, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Can Şener, idrardan kan gelmesinin önemli k hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor...
MESANE KANSERİ: 50 yaşından sonra görülür. İdrarda kanamayla belirti verir. Çoğunlukla sigara içimine bağlansa da genel olarak
tütün kullanımı ile yakın ilişkilidir. Kapalı ameliyat ve ilaç yardımıyla tedavisi gerçekleştirilir.
TAŞ SORUNLARI: Böbrek, idrar yolu ve mesane taşları idrarda kanamaya yol açar. Zaman kaybetmeden gerekli tedavinin yapılması gerekir. Aksi halde böbrek kaybı görülebilir.