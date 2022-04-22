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    İdrarda kanama mesane kanserine sinyal veriyor! Dikkat tedavi de kesinlikle gecikmeyin

    Sinsice ilerleyen hastalıklar büyük felaketlere neden oluyor. Mesane kanseri 50 yaş ve üzeri erkekleri tehdit ediyor. İdrarda kanamayla belirti veriyor. Uzmanlar uyarıyor: Tedavide geç kalmayın!

    Can düşmanı kanser

    Hastalıklar, kimi zaman sinsice ilerliyor. Bazen de ufak tefek şikayetlerle 'sinyal' veriyor. Bunların başında, idrarda kanama şikayeti geliyor. Genellikle erkeklerde görülen bu durum, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Can Şener, idrardan kan gelmesinin önemli k hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor...



    MESANE KANSERİ: 50 yaşından sonra görülür. İdrarda kanamayla belirti verir. Çoğunlukla sigara içimine bağlansa da genel olarak
    tütün kullanımı ile yakın ilişkilidir. Kapalı ameliyat ve ilaç yardımıyla tedavisi gerçekleştirilir.



    TAŞ SORUNLARI: Böbrek, idrar yolu ve mesane taşları idrarda kanamaya yol açar. Zaman kaybetmeden gerekli tedavinin yapılması gerekir. Aksi halde böbrek kaybı görülebilir.



        BÖBREK HASTALIKLARI: Kum ve taş gibi hastalıklar kanamaya yol açabilir. Bazen kanamanın nedeni böbrek kanseri veya böbrek yetmezliği olabilir. Bu durumda doktor tarafından gerekli tetkik ve tahlillerin yapılması gerekir.



        PROSTAT: Erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren ortaya çıkar. Sık idrara gitme, gece tuvalete kalkma gibi şikayetlerle kendini gösterir. Belli ilaçlar kullanıldığında kanama azalabilir. Sorun devam ederse ameliyat gündeme gelebilir.



        İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: Normalde bu gibi durumlarda kanamaya genellikle yanma eşlik eder. Burada yapılacak basit bir antibiyotik tedavisi ile enfeksiyon ilerlemeden önlem alınabilir.

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        Haberler Sağlık İdrarda kanama mesane kanserine sinyal veriyor! Dikkat tedavi de kesinlikle gecikmeyin
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