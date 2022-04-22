Genellikle kadınlarda görülen karpal tünel sendromu el ve bileğin sürekli hareket etmesinden kaynaklanıyor

El bileğinde görülen karpal tünel sendromu, daha çok kadınları tehdit ediyor. El ve bileğin sürekli hareket etmesiyle ortaya çıkan bu hastalığa uzun süre bilgisayar klavye ve faresi kullanımının bu hastalığa yol açtığı biliniyor. Ortopedi ve El Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuş, "Öncelikle el ve el bileklerini zorlayan işlerden kaçınılması, aşırı zorlanma yapılmaması önemlidir. El, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar kuvvetlendirilir. Özellikle gece kullanılacak el-bilek atelleri ile karpal tünel içine yapılan enjeksiyonlar cerrahi öncesi denenebilir" diyor.



KALPLERE CEVIZ GÜCÜ

Ağızları tatlandıran kuruyemişler, sağlığı da koruyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız kuruyemişlerin faydalarını sıralıyor:

FINDIK: Protein ve demir deposudur. Kalp hastalıklarını önler. Kolesterolü dengeler. Damar sertliğini önler. Trigliserit değerlerini düşürür.

ANTEP FISTIĞI: Yüksek antioksidan deposudur. Damar sertliğini önler ve kolesterolü düşürür. Safra taşı riskini azaltır.

CEVİZ: Folik asit deposudur. Safra taşına karşı koruma sağlar. Kolesterole karşı korur.

YER FISTIĞI: Sindirim sistemini kuvvetlendirir. Kabızlığı önler.



İKİ GÖZÜM AVOKADO

Keskin gözlerin sırrı, A vitamini içeren besinlerin tüketiminden geçiyor. İçerdiği faydalı yağlar ile dikkat çeken avokado, gözleri güçlendiriyor.



STRESE ZAHTER

Hoş kokusuyla bilinen zahter, bağ ağrısı ve öksürüğü dindirir. Kolesterolü düşürür. Enfeksiyonlarla mücadele eden bu mucizevi bitki, stresle mücadele eder.

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