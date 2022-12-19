İdrarda kan böbrekte taş! İşte bu hastalıktan korunmanın yolları...

İdrarda yanma, kanama, bel ve yan ağrısı ile mide bulantısı... Bu şikayetler, dünyada yüzde 15 oranında görülen böbrek taşı rahatsızlığının belirtileri arasında yer alıyor. Her 10 kişiden birini tehdit eden böbrek taşları ihmale gelmiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. R. Gökhan Atış, böbrek taşının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.
BESLENME DE ETKİLİ
Böbrek taşının ortaya çıkmasında, birçok faktör bulunuyor. Bunların başında obezite, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı karbonhidrat ve tuz tüketimi geliyor. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen böbrek taşları ağrıyla belirti veriyor. Genellikle gelip giden ağrılara şeklinde kendisini belli eden taşa bağlı ağrılar bazı hastalarda hiç fark edilemeyecek kadar hafifken, bazılarında ise şiddetli olabiliyor.
EĞER AİLENİZDE VARSA
Kandaki bazı mineraller çözülerek vücuttan atılıyor. Ancak ailesinde böbrek taşı hikayesi olan kişilerde bu çözünürlük azalıyor. İdrar yollarında çökerek toplanan bu kristaller büyüyerek taş şeklini alıyor. Birçok taş tipi olmakla beraber en sık olarak kalsiyum oksalat taşları görülüyor. Doktora başvuran hasta için fiziki muayeneden sonra röntgen, ultrasonografi ve tomografi yöntemleri uygulanıyor. Bu yöntemle taş tespit ediliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını veya taşlardan dolayı idrarda kanamayı tespit etmek için bir idrar tahlili ve idrar kültürü de gerekiyor.