İdrarda kan böbrekte taş! İşte bu hastalıktan korunmanın yolları...





EĞER AİLENİZDE VARSA

Kandaki bazı mineraller çözülerek vücuttan atılıyor. Ancak ailesinde böbrek taşı hikayesi olan kişilerde bu çözünürlük azalıyor. İdrar yollarında çökerek toplanan bu kristaller büyüyerek taş şeklini alıyor. Birçok taş tipi olmakla beraber en sık olarak kalsiyum oksalat taşları görülüyor. Doktora başvuran hasta için fiziki muayeneden sonra röntgen, ultrasonografi ve tomografi yöntemleri uygulanıyor. Bu yöntemle taş tespit ediliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını veya taşlardan dolayı idrarda kanamayı tespit etmek için bir idrar tahlili ve idrar kültürü de gerekiyor.