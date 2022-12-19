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    İdrarda kan böbrekte taş! İşte bu hastalıktan korunmanın yolları...

    Böbrek taşı, şiddetli bel ağrısı ve idrarda kanla belirti veriyor. Daha çok erkeklerde görülüyor. İlerleyen süreçte organ kayıplarına yol açan bu hastalıktan korunmanın yolları şöyle sıralanıyor: Tuzu azaltın, egzersiz yapın, karbonhidratı bırakın!

    İdrarda kan böbrekte taş

    İdrarda yanma, kanama, bel ve yan ağrısı ile mide bulantısı... Bu şikayetler, dünyada yüzde 15 oranında görülen böbrek taşı rahatsızlığının belirtileri arasında yer alıyor. Her 10 kişiden birini tehdit eden böbrek taşları ihmale gelmiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. R. Gökhan Atış, böbrek taşının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



    BESLENME DE ETKİLİ
    Böbrek taşının ortaya çıkmasında, birçok faktör bulunuyor. Bunların başında obezite, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı karbonhidrat ve tuz tüketimi geliyor. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen böbrek taşları ağrıyla belirti veriyor. Genellikle gelip giden ağrılara şeklinde kendisini belli eden taşa bağlı ağrılar bazı hastalarda hiç fark edilemeyecek kadar hafifken, bazılarında ise şiddetli olabiliyor.



    EĞER AİLENİZDE VARSA
    Kandaki bazı mineraller çözülerek vücuttan atılıyor. Ancak ailesinde böbrek taşı hikayesi olan kişilerde bu çözünürlük azalıyor. İdrar yollarında çökerek toplanan bu kristaller büyüyerek taş şeklini alıyor. Birçok taş tipi olmakla beraber en sık olarak kalsiyum oksalat taşları görülüyor. Doktora başvuran hasta için fiziki muayeneden sonra röntgen, ultrasonografi ve tomografi yöntemleri uygulanıyor. Bu yöntemle taş tespit ediliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını veya taşlardan dolayı idrarda kanamayı tespit etmek için bir idrar tahlili ve idrar kültürü de gerekiyor.



        2 CM'DEN KÜÇÜKSE...
        İki santimden küçük boyutlardaki böbrek taşları, idrar kanalından girilerek böbreğin içine kıvrımlı aletlerle ulaşılan ve taşın lazer ile kırılıp toz haline getirildiği Retrograd intrarenal cerrahi yöntemi ile tedavi edilir. Taş 2 cm boyutunun üzerindeyse, bel bölgesinden 1 cm'lik bir kesiyle böbreğin içine girilerek taşlar kırılıp dışarıya alınıyor.



        TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
        Tedavi, şikayetlerin şiddetine, taşın böbreklere zarar verip vermediğine ve böbrek fonksiyonlarının bozulup bozulmadığına göre şekilleniyor. Tedavinin şekli ise taşın boyutu, bilgisayarlı tomografide ölçülen taşın sertlik derecesi, böbrekteki yeri ve hastaya ait faktörlere göre belirleniyor.

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        Haberler Sağlık İdrarda kan böbrekte taş! İşte bu hastalıktan korunmanın yolları...
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