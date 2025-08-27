SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Huzursuz bağırsak sendromuna karşı 6 etkili önlem

Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bağırsak sağlığını korumak ve huzursuz bağırsak sendromunun olumsuz etkilerini azaltmak için küçük ve sık öğünler, lifli besinler, gazlı içeceklerden kaçınma gibi 6 önemli tedbiri paylaştı. Düzenli beslenme ve bol su tüketimi de hastalıkla mücadelede kritik rol oynuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Huzursuz bağırsak sendromuna karşı 6 etkili önlem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını etkiliyor. Huzursuz Bağırsak Sendromu, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu hastalığa karşı alınması gereken 6 tedbiri sıralıyor:

Güçlü bağırsağın altın anahtarı (İHA)Güçlü bağırsağın altın anahtarı (İHA)

Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin.

Lifli besinler tüketin. Meyve ve sebze yiyin.

Güçlü bağırsağın altın anahtarı (İHA)Güçlü bağırsağın altın anahtarı (İHA)

Gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.

Bağırsaklarınızda gaz şikayetlerini artıran besinleri not edin. Bu besinleri hayatınızdan çıkartın.

Güçlü bağırsağın altın anahtarı (İHA)Güçlü bağırsağın altın anahtarı (İHA)

Düzenli yemek alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yiyin.

Bol su için.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN