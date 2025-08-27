Huzursuz bağırsak sendromuna karşı 6 etkili önlem

Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını etkiliyor. Huzursuz Bağırsak Sendromu, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu hastalığa karşı alınması gereken 6 tedbiri sıralıyor:
Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin.
Lifli besinler tüketin. Meyve ve sebze yiyin.
Gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.
Bağırsaklarınızda gaz şikayetlerini artıran besinleri not edin. Bu besinleri hayatınızdan çıkartın.
Düzenli yemek alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yiyin.
Bol su için.