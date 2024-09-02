Huzursuz bağırsak sendromu karın ağrıtır: İşte hem hastalık hem de tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler

Karın ağrısı, kramp, gaz problemi, ishal ve kabızlık... Tüm bunlar, İrritable Bağırsak Sendromu (IBS) yani huzursuz bağırsak hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Toplumda sık görülen bir sindirim sistemi hastalığı olan bu durum, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Uzman Diyetisyen Gizem Akgül, hem hastalık hem de tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

STRES EN BÜYÜK SEBEP

Huzursuz bağırsak sendromu, daha çok kadınlarda görülüyor. Ani dışkılama isteği, karın ağrısı ve şişkinlik nedeniyle hastaların hayatını kabusa çeviriyor. Günümüzde hastalığın tanısında kullanılan net bir klinik parametre bulunmuyor. Dyt. Akgül, "Yaşanılan stresin, gastrointestinal enfeksiyonların, safranın ve beslenme alışkanlıklarının bağırsak florasına olumsuz etkileri olabileceği ve İBS oluşumunda etken olabileceği düşünülüyor" diyor.

TEDAVİSİ YOK AMA...

İBS'nin kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Ancak genellikle yaşam şekli değişikliği, fiziksel aktivite, psikolojik tedavi ve bazı ilaç tedavileri uygulanıyor. Semptomları azaltması için geleneksel diyet, düşük FODMAP (Fermente edilebilir Oligosakkarit, Disakkarit, Monosakkarit, Polyoller) diyeti ve glutensiz diyet gibi diyet yöntemlerine başvuruluyor.

KAHVE DEĞİL SU İÇİN

Hastalıkla mücadelede beslenme önem taşıyor. Uzmanlar bol su içilmesi, kafeinden ise uzak durulmasını öneriyor. Ara ara sık beslenmek ve öğünleri çok atlamama sindirimi destekliyor. Yemekleri yatar pozisyonda yememek ve iyi çiğnemek de şikayetleri azaltıyor. İşlenmiş ve kızarmış, aşırı baharatlı gibi semptomları tetikleyen gıdalardan kaçınmak gerekiyor.



YOGAYI DENEYİN

Huzursuz bağırsak sendromunun tedavisinde probiyotikler tercih ediliyor. Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri sayesinde 'fiziksel aktivite' de İBS tedavisinde etkili bir seçenek oluyor. bağırsak sağlığı için haftada 150 dakika yürüyüş, pilates, yoga, yüzme gibi egzersizlerin yapılması öneriliyor.