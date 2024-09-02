SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Huzursuz bağırsak sendromu karın ağrıtır: İşte hem hastalık hem de tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler

Stres ve yanlış beslenme, huzursuz bağırsak sendromuna yol açıyor. Uzmanlar, kesin tedavisi bulunmayan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Düzenli yürüyüş yapmayı öneriyor. “Kızarmış ve baharatlı gıdalardan uzak durun” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Huzursuz bağırsak sendromu karın ağrıtır: İşte hem hastalık hem de tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karın ağrısı, kramp, gaz problemi, ishal ve kabızlık... Tüm bunlar, İrritable Bağırsak Sendromu (IBS) yani huzursuz bağırsak hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Toplumda sık görülen bir sindirim sistemi hastalığı olan bu durum, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Uzman Diyetisyen Gizem Akgül, hem hastalık hem de tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

STRES EN BÜYÜK SEBEP
Huzursuz bağırsak sendromu, daha çok kadınlarda görülüyor. Ani dışkılama isteği, karın ağrısı ve şişkinlik nedeniyle hastaların hayatını kabusa çeviriyor. Günümüzde hastalığın tanısında kullanılan net bir klinik parametre bulunmuyor. Dyt. Akgül, "Yaşanılan stresin, gastrointestinal enfeksiyonların, safranın ve beslenme alışkanlıklarının bağırsak florasına olumsuz etkileri olabileceği ve İBS oluşumunda etken olabileceği düşünülüyor" diyor.

TEDAVİSİ YOK AMA...
İBS'nin kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Ancak genellikle yaşam şekli değişikliği, fiziksel aktivite, psikolojik tedavi ve bazı ilaç tedavileri uygulanıyor. Semptomları azaltması için geleneksel diyet, düşük FODMAP (Fermente edilebilir Oligosakkarit, Disakkarit, Monosakkarit, Polyoller) diyeti ve glutensiz diyet gibi diyet yöntemlerine başvuruluyor.

KAHVE DEĞİL SU İÇİN
Hastalıkla mücadelede beslenme önem taşıyor. Uzmanlar bol su içilmesi, kafeinden ise uzak durulmasını öneriyor. Ara ara sık beslenmek ve öğünleri çok atlamama sindirimi destekliyor. Yemekleri yatar pozisyonda yememek ve iyi çiğnemek de şikayetleri azaltıyor. İşlenmiş ve kızarmış, aşırı baharatlı gibi semptomları tetikleyen gıdalardan kaçınmak gerekiyor.

YOGAYI DENEYİN
Huzursuz bağırsak sendromunun tedavisinde probiyotikler tercih ediliyor. Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri sayesinde 'fiziksel aktivite' de İBS tedavisinde etkili bir seçenek oluyor. bağırsak sağlığı için haftada 150 dakika yürüyüş, pilates, yoga, yüzme gibi egzersizlerin yapılması öneriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu
Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi
Acı haberi Nuri Alço duyurdu! Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır
Kim Milyoner Olmak İster’de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
SON DAKİKA