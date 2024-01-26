HPV aşıları hakkında doğru sanılan 7 yanlış

Rahim ağzı kanseri, dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadının kapısını çalıyor. Cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papilloma Virüs), hastalığa yol açıyor. Ancak bu virüse karşı geliştirilen aşı sayesinde korunmak mümkün oluyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Faruk Köse, anne ve babaların hem çocuklarına hem de kendilerine HPV aşısı yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. HPV aşıları hakkında doğru sanılan 7 yanlışı anlatıyor.
YANLIŞ: Erkeklere HPV aşısı yapılması gerekmez.
DOĞRU: HPV virüsü erkeklerde siğil oluşumuna ve tedavi edilmezse penis ya da anal kanserlere yol açabilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan bu virüste erkeklerin taşıyıcı konumunda bulunmalarından dolayı da HPV aşısı olmaları önemlidir. Kızlarda ve erkeklerde HPV aşısının 15 yaşına kadar toplam 2 doz, 15 yaşından sonra ise toplam 3 doz yaptırılması gerekir.
YANLIŞ: İleri yaşta fayda sağlamaz.
DOĞRU: HPV aşıları, kadınlarda ve erkeklerde ileri yaşlarda da etkili koruma sağlar. Kadınlarda üst yaş sınırı bulunmazken, erkekler 45 yaşına kadar HPV aşısı yaptırabilir.
YANLIŞ: Aşılar güvenli değildir, aşıya bağlı felçler ve ölümler vardır.
DOĞRU: Dünya Sağlık Örgütü aşıları 'aşırı güvenli' olarak tanımlamıştır. Aşılara bağlı hastalıklar, felçler, ölümler kesinlikle yoktur. Çünkü aşı içerisinde canlı veya öldürülmüş mikrop bulundurmaz. Bu nedenle aşıya bağlı herhangi bir hastalık veya kanser oluşmaz.
YANLIŞ: Doğal enfeksiyon aşıdan daha koruyucudur.
DOĞRU: Doğal enfeksiyonun koruyucu olmadığı kanıtlanmıştır.
YANLIŞ: HPV aşısı tedavi edicidir.
DOĞRU: HPV aşısı korunmak için yapılır; mevcut HPV enfeksiyonunu tedavi etmez.
YANLIŞ: Aşı yaptırmadan önce smear veya HPV testi yaptırılmalıdır.
DOĞRU: Aşılama öncesi smear alınması veya HPV DNA testi yapılması kesinlikle gerekli değildir.
YANLIŞ: Gebe olduğu bilinmeden aşı yapılmışsa gebelik sonlandırılmalıdır.
DOĞRU: Yeterli bilimsel çalışma olmadığından HPV aşıları gebelik döneminde yapılmamalıdır ancak gebe olduğu bilinmeden aşı yapılmışsa gebeliği sonlandırmak kesinlikle gerekmez.