HPV aşıları hakkında doğru sanılan 7 yanlış

Rahim ağzı kanseri, dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadının kapısını çalıyor. Cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papilloma Virüs), hastalığa yol açıyor. Ancak bu virüse karşı geliştirilen aşı sayesinde korunmak mümkün oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Faruk Köse, anne ve babaların hem çocuklarına hem de kendilerine HPV aşısı yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. HPV aşıları hakkında doğru sanılan 7 yanlışı anlatıyor.

YANLIŞ: Erkeklere HPV aşısı yapılması gerekmez.

DOĞRU: HPV virüsü erkeklerde siğil oluşumuna ve tedavi edilmezse penis ya da anal kanserlere yol açabilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan bu virüste erkeklerin taşıyıcı konumunda bulunmalarından dolayı da HPV aşısı olmaları önemlidir. Kızlarda ve erkeklerde HPV aşısının 15 yaşına kadar toplam 2 doz, 15 yaşından sonra ise toplam 3 doz yaptırılması gerekir.