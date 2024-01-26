Eksik D vitamini başımızı ağrıtır! Neler yemeli? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

İnsan sağlığında vitamin ve mineraller önem taşıyor. Bunların başında, birçok fonksiyonu düzenleyici görevi bulunan D vitamini geliyor. Vücutta üretilmeyen ve gıdalarla alınması gereken bu vitaminin eksikliği durumunda birçok sağlık sorunu görülüyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, eksik D vitaminin kas ve sinir hastalıkları başta olmak üzere baş ağrısı ve migren ataklarına yol açtığını söylüyor. "D vitamini sağlıklı kemik gelişiminde etkili olduğu kadar; birçok kanser tipi, kalp hastalıkları, enfeksiyon ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde etkilidir. D vitamini eksikliğinde baş ve kemik ağrısı, yorgunluk, saç dökülmesi, uykusuzluk, üşüme ve kilo vermekte zorluk gibi belirtilere sık rastlanır. D vitamini eksikliği gibi fazlalığının da yan etkileri olabilir. Kalsiyum fazlalığından kaynaklı yan etkiler yaşanabilir. Kabızlık, sık idrara çıkma, halsizlik, ağız kuruluğu, ateş, kusma ve iştahsızlık D vitamini fazlalığında yaşanabilecek olası yan etkilerdendir" bilgisini veriyor.

NELER YEMELİ?

D vitamini eksikliğinin yetersiz güneş ışığı ile yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirten Dr. Chabou, yağlı balık, ciğer, yumurta sarısı, süt, tavuk, kırmızı et, tahıllar, mantar, ısırgan otu, maydanoz tüketilmesini öneriyor. Uzun süren şiddetli ağrılarda mutlaka hekime muayene olunması gerektiğini, ayrıca vitamin takviyeleri, vitamin değerlerine bakılarak mutlaka hekim kontrolünde alınmasını tavsiye ediyor.