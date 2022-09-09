Hipertansiyon riskini mezurayla ölçün

beslenme alışkanlıkları hastalıkları beraberinde getiriyor. Ciddi bir kalp damar hastalığı olan hipertansiyon dünyada 1.3 milyar insanı tehdit ediyor. Ülkemizde ise her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, kalp krizi, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, bacak damarlarının tıkanması, böbrek yetmezliği, beyin kanaması, inme ve körlük gibi ciddi hastalıklara neden oluyor.Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Zencirci, bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor, riski artıran faktörleri ve tedbirleri açıklıyor...Azalmış fiziksel aktivite insülin direncinin artmasına, sempatik sinir sisteminin ve kan basıncı ile sıvı dengesini düzenleyen hormonal sistemin uyarılmasına neden olur. Bunlarla beraber aynı zamanda kilo artışına da yol açarak kan basıncını yükseltir. Haftanın 5-7 günü, yaklaşık 30-60 dakika, orta düzeyde dinamik egzersiz yapmanız hipertansiyona karşı etkili olur.Günümüzde giderek yaygınlaşan fazla kilo ve obezite hastalığı, hipertansiyona zemin hazırlar. Hipertansiyondan korunmak için bel çevresinin erkeklerde 94'ten, kadınlarda ise 80'den düşük olması gerekir.İnsanların bir günde tükettiği 4.9 gram tuz, hipertansiyonu beraberinde getirir. Günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olmalı.Sağlıksız beslenme insulin direncini, bunların sonucunda da kan basıncını artırır. Düşük yağ ve sodyum içeren, liften ve potasyumdan zengin gıdalar ise kan basıncını düşürür. Sebze, taze meyve, baklagiller, az yağlı süt ürünleri, kepekli tahıllar, balık ile zeytinyağı gibi besinlerden zengin bir diyet alışkanlık edinilmeli.ve ense ağrısı...dönmesi...görme...hali....kanamasıbasınç hissi.