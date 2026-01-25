Hindistan'da Nipah Virüsü alarmı: 5 vaka doğrulandı, sağlık çalışanları karantinada
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletindeki Barasat bölgesinde 25 Ocak 2026 itibarıyla 5 kişide ölümcül Nipah virüsü tespit edilirken, yüksek riskli 20 temaslı özel karantina merkezlerine sevk edildi.
Kalküta yakınlarındaki özel bir hastanede görevli doktor ve hemşirelerin enfekte olmasıyla derinleşen krizde, 180 temaslı takibe alındı. Belirtilerin hızla beyin iltihabına dönüşmesi ve vaka ölüm oranının %75'e kadar çıkabilmesi nedeniyle, bölgedeki meyve tüketimi ve hayvan temasları üzerinde sıkı denetimler uygulanmaya başlandı.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR? BİYOLOJİK SİLAH İDDİALARI VE GERÇEKLER
İlk kez 1998 yılında Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla tanımlanan virüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "öncelikli hastalıklar" listesinde tutuluyor. Virüsün doğadaki ana kaynağı "Pteropodidae" ailesine ait meyve yarasalarıdır.
Bulaş Yolu: Enfekte yarasaların salyası veya idrarının temas ettiği hurma/palmiye sularının tüketilmesiyle başlar. Ancak asıl tehlike, insandan insana damlacık yoluyla geçebilmesidir.
Biyolojik Silah Tartışmaları: Yüksek ölüm oranı (yüzde 40 ila 75 arası) ve henüz bir aşısının bulunmaması, virüsün biyolojik güvenlik raporlarında sıkça anılmasına neden olmaktadır.
BELİRTİLER: GRİP GİBİ BAŞLIYOR, KOMAYA SOKUYOR
Nipah virüsü bulaşan kişilerde semptomlar genellikle 4 ile 14 gün arasında ortaya çıkar. Hastalık süreci şu aşamalardan oluşur:
Başlangıç: Şiddetli ateş, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve yoğun halsizlik.
Solunum Evresi: Nefes darlığı ve şiddetli öksürük (atipik zatürre benzeri).
Nörolojik Çöküş: Baş dönmesi, kafa karışıklığı ve 24-48 saat içinde gelişen, ölüme götüren beyin iltihabı (ensefalit).
DSÖ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYARILARI: KORUNMA YOLLARI
Şu an için doğrulanmış bir aşısı veya ilacı bulunmayan Nipah virüsünden korunmak için uzmanlar şu önlemleri sıralıyor:
Meyve Tüketimi: Ağaç dibine düşmüş, ısırık izi olan meyveler kesinlikle tüketilmemeli.
Hijyen: Özellikle hastanelerde koruyucu ekipman kullanımı (maske, eldiven) zorunlu hale getirilmeli.
İzolasyon: Ateş ve bilinç bulanıklığı gösteren kişilerle temas derhal kesilmeli.
NİPAH VİRÜSÜ SALGININDA SON DURUM TABLOSU
|Kategori
|Mevcut Durum (25 Ocak 2026)
|Toplam Can Kaybı
|10 Kişi
|Doğrulanan Yeni Vakalar
|5 Kişi (3'ü Sağlık Çalışanı)
|Karantinadaki Kişi Sayısı
|20 Yüksek Riskli Temaslı
|Gözetim Altındaki Toplam Kişi
|180 Kişi
|Kritik Belirti
|Akut Solunum Yetmezliği ve Beyin İltihabı