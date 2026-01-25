Hindistan'da Nipah Virüsü alarmı: 5 vaka doğrulandı, sağlık çalışanları karantinada

5 vakadan 3’ü hastane çalışanı, temaslı 180 kişi anlık takibe alındı.

DSÖ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYARILARI: KORUNMA YOLLARI

Şu an için doğrulanmış bir aşısı veya ilacı bulunmayan Nipah virüsünden korunmak için uzmanlar şu önlemleri sıralıyor: