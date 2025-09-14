Her gün 2-3 fincan için: Siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış 6 şaşırtıcı faydası

Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydalarını şöyle sıralıyor:

KANSERDEN KORUYOR: Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.

Çay (AA)