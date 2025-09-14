SON DAKİKA
Her gün 2-3 fincan için: Siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış 6 şaşırtıcı faydası

Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarına dikkat çekerek, günde 2–4 fincan tüketilen siyah çayın kalp sağlığını desteklediğini, bazı kanser türlerine karşı koruma sağladığını, stres hormonunu azalttığını ve yağ yakımını hızlandırdığını belirtti.

Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydalarını şöyle sıralıyor:

Çay (AA)Çay (AA)

KALBE DESTEK: Bilimsel çalışmalara göre günde 3- 4 fincan içilen siyah çayı inme riskini azaltıyor.

Çay (AA)Çay (AA)

KANSERDEN KORUYOR: Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.

Çay (AA)Çay (AA)

GÜÇLÜ KEMİKLER: Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekliyor, kemik yoğunluğunu artırıyor.

Çay (AA)Çay (AA)

DNA HASARINA SON: Siyah çay DNA hasarını engelliyor. Bu sayede kansere karşı koruma sağlıyor.

Çay (İHA)Çay (İHA)

STRESİ AZALTIR: Rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağlıyor. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemleniyor.

Çay (İHA)Çay (İHA)

YAĞLARI ERİTİR: Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini gösteriyor. Bu sayede düzenli çay içmek zayıflatıyor.

