Her gün 2-3 fincan için: Siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış 6 şaşırtıcı faydası

Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydalarını şöyle sıralıyor:
KALBE DESTEK: Bilimsel çalışmalara göre günde 3- 4 fincan içilen siyah çayı inme riskini azaltıyor.
GÜÇLÜ KEMİKLER: Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekliyor, kemik yoğunluğunu artırıyor.
STRESİ AZALTIR: Rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağlıyor. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemleniyor.
YAĞLARI ERİTİR: Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini gösteriyor. Bu sayede düzenli çay içmek zayıflatıyor.