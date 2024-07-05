Her derde deva üzüm

Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgâhları süslüyor. A, C ve K vitaminleriyle lif, protein ve demir içeren üzüm, hastalıklara karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını destekleyen, sinir sistemini koruyan üzüm, Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



- Migren ağrılarını dindirir.

- Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.

- Meme kanserini engeller.

- Göz hastalıklarından korur.

- Kan basıncını ve kolesterolü dengeler.

- Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.

- Böbrekleri güçlendirir.

- Sedef ve egzama şikayetlerini bitirir.

- Kansızlığı önler.

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