Her 100 çocuktan 5'inde görülüyor! Bacak boyu eşitsizliğine dikkat: Nasıl olsa düzelir demeyin
Bacak boyundaki eşitsizlik müdahale edilmezse tüm iskeleti tehdit ediyor. Prof. Dr. Kerim Sarıyılmaz, “Bu durum skolyoz, kalça ve diz eklemlerinde erken kireçlenme ile ağrı yapar” diyor.
Bacak boyu eşitsizliğinde dünya genelinde her 100 çocuktan yaklaşık 3 ila 5'inde önemli farklar görülüyor. Tedavi edilmediği durumlarda kalıcı sağlık problemleri gelişebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kerim Sarıyılmaz, bacak boyu eşitsizliği ve tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunuyor:
AMELİYAT GÜNDEME GELİYOR
Bacak boyları arasındaki farkın 2-2,5 santimetrenin üzerine çıkmasının beklendiği durumlarda cerrahi yöntemler gündeme geliyor.
Eksternal fiksatörler (Dıştan cihazlar): Dıştan yerleştirilen metal çerçeveler (eksternal fiksatörler) kemiklere ince teller veya vidalarla tutunuyor. Yöntem özellikle kemikte hem kısalık hem de eğrilik (deformite) olan karmaşık tablolarda ön plana çıkıyor.
Manyetik akıllı çiviler (İçten uzatma): Kemiğin içine yerleştirilen ve dışarıdan hiçbir parçası görünmeyen ileri teknoloji ürünü bir yöntem. Uzatma işlemi dışarıdan tutulan bir manyetik kumandayla gerçekleştiriliyor. Enfeksiyon riskinin daha düşük olduğu bu yöntem iz bırakmaması nedeniyle estetik açıdan da avantaj sağlıyor.
Kombine yöntemler (LON Tekniği): Hem içten çivi hem de dıştan fiksatörün birlikte kullanıldığı bu teknikte, çocuğun dıştaki fiksatör cihazıyla geçirdiği süre önemli ölçüde kısaltılarak konfor artırılıyor.
Büyümenin yavaşlatılması (Epifizyodez): Uzun olan bacağın büyüme hızı küçük bir müdahaleyle kontrollü şekilde yavaşlatılarak, kısa olan bacağın diğerine yetişmesi hedefleniyor.
HEM DOĞUŞTA HEM SONRADAN OLABİLİYOR
Bacak boyu eşitsizliği hem doğuştan hem de sonradan ortaya çıkabiliyor. Çocukluk çağında geçirilen ve büyüme plağını etkileyen kemik kırıkları, enfeksiyonlar ve kalça çıkığı (gelişimsel kalça displazisi) bacak boyu eşitsizliğinin en sık görülen nedenleri oluyor.
Bunların yanı sıra bazı çocuklar doğuştan uzuv gelişim eksikliğiyle dünyaya geliyor. Bazı sendromik durumlarda da vücudun bir yarısı diğerine göre daha fazla büyüyebiliyor. Nadir durumlarda ise kemik tümörleri veya çocukluk çağı romatizması büyüme dengesini bozarak eşitsizliğe yol açabiliyor.
HAFİF FARKLARDA İLK SEÇENEK: TABANLIK VE AYAKKABI TAKVİYELERİ
Özellikle 2 santimetrenin altındaki bacak boyu eşitsizliğinde cerrahi dışı yöntemleri tercih ediliyor.
Kişiye özel ortopedik tabanlıklar: Ayakkabı içine yerleştirilen özel ortopedik tabanlıklar kısa olan bacağı destekleyerek kalça ve omurga dizilimini dengeliyor. Tabanlık kullanımı, vücudun eşitsizliği telafi etmek için omurgayı eğmesini önlüyor ve eklemlere binen dengesiz yükü ortadan kaldırıyor. Tabanlıklar bu etkileriyle skolyoz gelişimini engelleyebiliyor.
Ayakkabı altı takviyeleri (Lift): Farkın tabanlıkla giderilemeyecek düzeyde olduğu, ancak cerrahi sınırın altında kaldığı durumlarda, ayakkabının dış tabanına eklemeler yapılarak denge sağlanıyo