Her 100 çocuktan 5'inde görülüyor! Bacak boyu eşitsizliğine dikkat: Nasıl olsa düzelir demeyin

HEM DOĞUŞTA HEM SONRADAN OLABİLİYOR

Bacak boyu eşitsizliği hem doğuştan hem de sonradan ortaya çıkabiliyor. Çocukluk çağında geçirilen ve büyüme plağını etkileyen kemik kırıkları, enfeksiyonlar ve kalça çıkığı (gelişimsel kalça displazisi) bacak boyu eşitsizliğinin en sık görülen nedenleri oluyor.

Bunların yanı sıra bazı çocuklar doğuştan uzuv gelişim eksikliğiyle dünyaya geliyor. Bazı sendromik durumlarda da vücudun bir yarısı diğerine göre daha fazla büyüyebiliyor. Nadir durumlarda ise kemik tümörleri veya çocukluk çağı romatizması büyüme dengesini bozarak eşitsizliğe yol açabiliyor.